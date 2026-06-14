Klopp denuncia que las pausas de hidratación son una jaula dorada para los patrocinadores

El técnico Jürgen Klopp critica duramente los "cooling breaks" del Mundial 2026, acusando a la FIFA de utilizarlos para insertar anuncios y secuestrar el juego, lo que ha generado amplio debate entre aficionados y medios.

El entrenador alemán Jürgen Klopp ha expresado sin tapujos lo que muchos aficionados y expertos del fútbol han venido murmurando desde el arranque del Mundial 2026 : las pausas de hidratación , conocidas como "cooling breaks", han dejado de ser meros momentos para que los jugadores se refresquen y se han convertido en una verdadera jaula dorada para los patrocinadores.

En la reciente entrevista concedida al canal ZDF, Klopp no escatimó críticas al modelo de negocio que, según él, está secuestrando el espectáculo deportivo. Señaló que la FIFA argumenta que estas interrupciones son una medida de protección frente al calor extremo, pero en la práctica se prolongan hasta los tres minutos establecidos por normativa, tiempo más que suficiente para insertar anuncios publicitarios a pantalla completa y romper el ritmo del juego.

El entrenador denunció que, lejos de beneficiar a los atletas, estas pausas favorecen a los ejecutivos de oficinas climatizadas que, a través de los televisores, venden espacio publicitario a las marcas que financian la copa del mundo. La polémica no surge de la nada, ya que durante los primeros encuentros del torneo se ha observado cómo el flujo del partido se ve interrumpido en los minutos 25 del primer tiempo y 70 del segundo, momentos en los que se detiene el cronómetro y los jugadores salen al borde del campo para beber, mientras en las pantallas domésticas aparecen anuncios que duran el mismo tiempo.

En algunos casos, como el del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la transmisión se vio obligada a esperar a que la cadena FOX finalizara un corte comercial, provocando que el árbitro tuviera que retrasar la reanudación del juego. Cuando la señal volvió, los jugadores ya habían retomado la acción, dejando a los espectadores sin varios segundos de juego. Situaciones así han alimentado la percepción de que las pausas son una herramienta de lucro más que una necesidad fisiológica.

Klopp, que ha dirigido a clubes de la talla del Liverpool y el Borussia Dortmund y que ha estado vinculado a rumores de dirigir al Real Madrid, no dudó en llamar a los ejecutivos de la FIFA "atrincherados en oficinas con aire acondicionado". Afirmó que la FIFA ha vendido la idea de las pausas como un escudo noble para la salud de los futbolistas, mientras que en la práctica se trata de una estrategia diseñada para que los patrocinadores inserten sus mensajes en el corazón del espectáculo.

Esta crítica ha resonado en las redes sociales, donde los aficionados aplauden la postura del técnico y denuncian la mercantilización del deporte. La discusión continúa: mientras algunos defienden la necesidad de proteger a los jugadores del calor, otros exigen una revisión de la normativa para evitar que el espectáculo sea manipulado por intereses comerciales que, en palabras de Klopp, convierten al fútbol en una jaula dorada para los patrocinadores





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