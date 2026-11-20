El presidente del Banco Central Neerlandés rechaza retirarse de la carrera para presidir el BCE. Esta decisión obliga a una votación en la eurozona y complica la elección de Pablo Hernández de Cos, apoyado por Francia y Alemania.

El presidente del Banco Central Neerlandés, Klaas Knot, ha confirmado que mantiene oficialmente su candidatura para presidir el Banco Central Europeo, desafiando las expectativas internacionales y la posición oficial de su propio gobierno. Esta negativa ocurre en un momento crítico donde Francia y Alemania han cerrado un acuerdo político para apoyar la candidatura del español Pablo Hernández de Cos, asignándole la presidencia mientras reservan otros puestos clave para sus respectivos nacionales.

Dinámica de la votación y consecuencias políticas

La decisión de Knot de no retirar su nombre de la contienda obliga a las instituciones europeas a proceder con una votación formal entre los ministros de Finanzas de la zona euro, en lugar de una aprobación por consenso o aclamación. Este proceso electoral interno retrasa la proclamación oficial del nuevo máximo responsable del organismo financiero europeo y expone potencialmente las divisiones internas entre los estados miembros. Para ser proclamado presidente en esta votación, Pablo Hernández de Cos necesitaría lograr una mayoría cualificada reforzada, un umbral que se ve complicado por la presencia de la candidatura neerlandesa.

Also read Klaas Knot se mantiene en la carrera por la presidencia del BCE

La presencia activa de Knot en la lista de candidatos podría dejar al descubierto fisuras políticas entre los socios de la eurozona, especialmente si logra atraer votos de minorías que se sienten insatisfechas con el reparto acordado entre las dos potencias continentales. Esta scenario de votación abierta pone en riesgo la legitimidad política inmediata del ganador, ya que un proceso disputado puede interpretarse como una falta de unidad estratégica en la gobernanza económica europea.

Ruptura del pacto y posiciones de los estados miembros

El gobierno de los Países Bajos había dado por perdida la candidatura de Knot tras alcanzar el entendimiento entre Berlín y París para distribuir las altas direcciones del organismo. Sin embargo, Klaas Knot ha rechazado retirarse, buscando forzar una votación que le permita conservar influencia en el reparto de poder dentro de la institución. Su estrategia parece basada en la expectativa de recibir una oferta alternativa que compense la pérdida de la presidencia, aunque hasta la fecha no se ha materializado ninguna propuesta concreta que satisfaga sus aspiraciones.

Advertisement

El ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, ha enfrentado un cuestionamiento directo sobre esta candidatura durante la última reunión del Eurogrupo. Cuando se le interrogó sobre por qué los Países Bajos han propuesto al señor Knot para el cargo vacante, Heinen defendió la postura oficial afirmando que el gobierno neerlandés en su conjunto considera al mandatario como un excelente candidato, a pesar de la falta de entusiasmo generalizado en Bruselas y la prensa local.

La prensa financiera europea, conocida como la biblia económica de Bruselas, ha interpretado este movimiento como un acto de traición por parte del gobierno de Berlín, que además ha decidido respaldar explícitamente al español. Los observadores políticos en la capital europea y la propia prensa neerlandesa daban por hecho que Knot acabaría retirándose a cambio de una oferta alternativa para ocupar otro alto cargo, pero la ausencia de dicha oferta ha mantenido su resistencia.

Perfiles ideológicos y reparto de otros cargos

El mapa político europeo limita las opciones de los Países Bajos para imponer a Knot, ya que carece de apoyos suficientes en la zona euro. Aliados tradicionales como Suecia y Dinamarca no utilizan el euro y solo Finlandia le respalda formalmente. Sin el respaldo alemán, que ha girado su apoyo hacia Hernández de Cos, Knot no puede sumar la mayoría cualificada necesaria, lo que debilita significativamente su posición negociadora.

Mientras la presidencia queda en disputa, Francia y Alemania han acordado repartirse dos puestos clave en la cúpula del organismo. Alemania propone al economista jefe Markus Brunnermeier, mientras que Francia apoya a Laurence Boone para la cartera de operaciones de mercado. Este reparto deja la presidencia en la balanza entre España y los Países Bajos, aunque el equilibrio de poder pende claramente hacia la candidatura española.

Advertisement

La elección entre Knot y Hernández de Cos condicionará profundamente la orientación futura del Banco Central Europeo. Klaus Knot es considerado un "halcón" monetario con un historial de dureza antiinflacionaria, habiendo sido el primer responsable en hablar abiertamente de la posibilidad de una suspensión de pagos de Grecia en 2011. Por el contrario, Pablo Hernández de Cos es considerado una "paloma" o independiente, conocido por su cautela y disposición al diálogo, a diferencia de las posturas más beligerantes de su predecesor.