El fondo estadounidense KKR compra el 60% de Logoplaste al fondo canadiense OTPP en una operación valorada en 1.200 millones de euros. El grupo portugués, fabricante de envases para marcas como Heinz y Listerine, integra su producción con grandes clientes para optimizar costes.

El gestor de capital riesgo estadounidense KKR ha llegado a un acuerdo final con su homóloga canadiense Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) para adquirir el 60% de Logoplaste, el principal fabricante portugués de envases plásticos rígidos para el sector de bienes de consumo. La transacción, que cierra el ciclo de inversión iniciado en 2021, valora a Logoplaste en aproximadamente 1.200 millones de euros, consolidando la posición del grupo en el mercado global de packaging industrial. Los socios fundadores Filipe de Botton y Alexandre Relvas mantendrán su participación del 40% restante y continuarán vinculados a la compañía, asegurando la continuidad operativa y estratégica de la empresa.

Financiación bancaria y estructura del trato

La operación ha requerido una compleja arquitectura financiera para cumplir con los requisitos de capital. KKR ha logrado asegurar alrededor de 550 millones de euros a través de un consorcio de prestamistas internacionales que incluye a Barclays, Santander, Rabobank, UniCredit y Goldman Sachs. Esta financiación bancaria constituye la columna vertebral de la adquisición del control mayoritario por parte del fondo norteamericano. Adicionalmente, Logoplaste tiene previsto obtener 150 millones de euros suplementarios mediante una nueva línea de crédito para fortalecer su balance.

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Logoplaste, fundada en 1976 y con sede en Cascais, cerca de Lisboa, registra unos ingresos anuales de aproximadamente 1.000 millones de euros y un EBITDA de alrededor de 180 millones de euros. La compañía cuenta con una red de fabricación extensa, compuesta por 66 plantas distribuidas internacionalmente. La particularidad de su modelo de negocio radica en que alrededor del 70% de estas instalaciones están integradas físicamente en las instalaciones de sus clientes principales. Esta estrategia de producción cercana reduce significativamente los costes logísticos, de almacenamiento y de transporte, además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono derivadas del transporte de materiales.

Roles de asesores y contexto de la venta

La venta ha sido acompañada por un equipo de asesores financieros de alto nivel para ambas partes involucradas. Barclays y UBS han actuado como asesores financieros exclusivos de OTPP en la transacción de venta, mientras que Evercore ha representado los intereses de KKR en la negociación. La búsqueda del comprador adecuado se extendió durante varias semanas, con Apollo también mostrando interés previo en la empresa portuguesa, aunque finalmente KKR prevaleció en la puja. Las conversaciones se alargaron debido a la complejidad de coordinar las distintas partes interesadas y la magnitud de la operación.

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Este desinvestimiento de OTPP marca el fin de una etapa que comenzó en 2021, cuando el fondo de pensiones adquirió una participación mayoritaria en Logoplaste a Carlyle por una valoración entre 1.200 y 1.400 millones de euros. Cinco años después, la salida del capital se produce en un contexto de mercado radicalmente distinto al de su entrada, caracterizado por la subida de tipos de interés y la incertidumbre geopolítica surgida tras los conflictos de 2022. OTPP mantiene una activa cartera de inversiones que incluye la reciente adquisición de Donte, propietaria de Vitaldent, y la participación junto a CPPIB y Nordic Capital en la compra de Cary Group por 3.000 millones de euros.

Impacto en la cadena de suministro y clientes clave

Las consecuencias inmediatas de esta adquisición afectarán directamente a la cadena de suministro de algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Logoplaste es el fabricante de los icónicos envases de productos como el kétchup Heinz, el lavavajillas Fairy, el champú H&S y el enjuague bucal Listerine. La integración de sus plantas en las líneas de producción de sus clientes, que también incluyen a grupos como P&G, L'Oréal y Diageo, garantiza un flujo continuo de suministros optimizado. Esta relación de cercanía industrial permite a los gigantes de consumo masivo mantener sus estándares de eficiencia y sostenibilidad ambiental.

Para KKR, la adquisición de Logoplaste representa una expansión estratégica en el sector industrial y de empaquetado. El fondo estadounidense, que ya tiene una participación del 20% en el operador de hidrocarburos español Exolum por 1.000 millones de euros, está posicionando su presencia en el mercado ibérico. Además, KKR tiene previsto sacar al mercado en breve a Alvic, fabricante de componentes de mobiliario, operación coordinada por Rothschild y BBVA. La entrada en Logoplaste consolida su enfoque en activos operativos reales con flujos de caja estables y una fuerte integración en las cadenas de valor globales.