KIP y Turner participan en proyecto de 502 millones de euros para nueva planta central en la Universidad de Kentucky

Kentucky Infrastructure Partners (KIP) y Turner (ACS) están participando en un proyecto de 502 millones de euros para construir una nueva planta central de servicios públicos en la Universidad de Kentucky. El proyecto incluye el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la planta, mejorando los sistemas de distribución de energía del campus universitario. La financiación se logrará mediante bonos de ingresos sénior exentos de impuestos y se espera que la construcción finalice en 2029. Turner y Walsh Construction Group formarán el equipo de diseño y construcción, mientras que Sedgman (parte del Grupo Cimic de ACS) liderará el diseño de ingeniería inicial del proyecto. Este proyecto mejorará la capacidad de calefacción, refrigeración y suministro eléctrico de respaldo para apoyar programas de inversión, incluida la ampliación del Hospital Albert B. Chandler de la Universidad de Kentucky. KIP diseñará, construirá, financiará y operará las instalaciones durante unos 30 años tras finalizar la construcción. Turner y Walsh Construction Group han sido seleccionados como el equipo de diseño y construcción del proyecto. La financiación se logrará mediante la emisión de bonos de ingresos sénior exentos de impuestos (Serie 2026A), con un valor nominal aproximado de 424 millones de dólares (unos 367 millones de euros), junto con el capital del patrocinador y otras fuentes de financiación. El cierre financiero se produce tras el cierre comercial (alcanzado el 22 de mayo de 2026), lo que permite que el proyecto pase a la fase de construcción propiamente dicha, cuya finalización está prevista para 2029.

Kentucky Infrastructure Partners (KIP) y Turner (ACS) están participando en un proyecto de 502 millones de euros para construir una nueva planta central de servicios públicos en la Universidad de Kentucky.

El proyecto incluye el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la planta, mejorando los sistemas de distribución de energía del campus universitario. La financiación se logrará mediante bonos de ingresos sénior exentos de impuestos y se espera que la construcción finalice en 2029. Turner y Walsh Construction Group formarán el equipo de diseño y construcción, mientras que Sedgman (parte del Grupo Cimic de ACS) liderará el diseño de ingeniería inicial del proyecto.

Este proyecto mejorará la capacidad de calefacción, refrigeración y suministro eléctrico de respaldo para apoyar programas de inversión, incluida la ampliación del Hospital Albert B. Chandler de la Universidad de Kentucky. KIP diseñará, construirá, financiará y operará las instalaciones durante unos 30 años tras finalizar la construcción. Turner y Walsh Construction Group han sido seleccionados como el equipo de diseño y construcción del proyecto.

La financiación se logrará mediante la emisión de bonos de ingresos sénior exentos de impuestos (Serie 2026A), con un valor nominal aproximado de 424 millones de dólares (unos 367 millones de euros), junto con el capital del patrocinador y otras fuentes de financiación. El cierre financiero se produce tras el cierre comercial (alcanzado el 22 de mayo de 2026), lo que permite que el proyecto pase a la fase de construcción propiamente dicha, cuya finalización está prevista para 2029





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