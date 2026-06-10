Kings League anuncia reestructuración con ERE y nuevas expansiones internacionales

La Kings League, fundada por Gerard Piqué, inicia un proceso de reestructuración que incluye un ERE para 40 empleados y una pausa hasta Navidad, mientras planea una superliga europea para 2027. A pesar de los récords de audiencia e ingresos, la competición busca sostenibilidad financiera tras invertir fuertemente en expansión internacional.

La Kings League , la competición deportiva fundada por el exfutbolista Gerard Piqué, ha iniciado un proceso de reestructuración interna para crear un modelo de negocio más sostenible y mantener la atención del público joven.

La compañía planea aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 40 de sus 125 trabajadores en España, coincidiendo con el final de la temporada actual. Aprovechará el parón veraniego para realizar este ajuste de plantilla y reformular su proyecto. No se espera que la competición se reanude en España antes de Navidad.

Además, la Kings League está trabajando en una superliga con distintos equipos europeos, cuyo inicio está previsto para principios de 2027. El presidente de la Kings League, Oriol Agaoua, ha confirmado que este torneo será compatible con las ligas regionales existentes. Desde su lanzamiento en 2023, la Kings League se ha expandido a seis países: España, Italia, Francia, Alemania, México y Brasil. También cuenta con una versión femenina, la Queens League.

En enero pasado, celebró con éxito un mundial de selecciones en Brasil, y tiene previsto repetir la experiencia en Italia en julio de este año. En la temporada 2024-2025, la Kings League alcanzó una facturación de 51 millones de euros, mientras que en el curso que está a punto de concluir se espera que los ingresos aumenten un 35%, hasta los 66 millones de euros.

La competición ha superado los 150 millones de horas vistas en retransmisiones en directo y ha acumulado más de 13.000 millones de impresiones en sus canales oficiales de redes sociales, lo que la sitúa entre las competiciones deportivas más vistas del mundo en entornos digitales. Sin embargo, desde 2024 ha destinado 60 millones de euros al desarrollo de su estrategia internacional, lo que ha llevado a la empresa a números rojos.

La Kings League ha mostrado una gran capacidad para captar recursos financieros, habiendo levantado 110 millones de euros desde su puesta en marcha, principalmente a través de dos rondas de financiación. La última, de 53 millones de euros, se cerró en febrero con un fondo estadounidense especializado en medios y entretenimiento, con la participación de inversores ya presentes en el capital.

El éxito de la Kings League se ha basado en una mezcla de fútbol 7, reglas aleatorias y cambiantes, y una fuerte integración con el ecosistema de creadores de contenido. Los equipos están presididos por streamers y exjugadores de primer nivel, lo que ha permitido que el espectáculo alcance audiencias masivas en plataformas digitales y redes sociales.

No obstante, la competición enfrenta desafíos importantes. Necesita renovarse constantemente para mantener el interés del público en un entorno de feroz competencia y fragmentación de audiencias. También le lastran el amateurismo de sus jugadores y el compromiso decreciente de algunos presidentes. El peligro es que la Kings League se convierta en una moda pasajera, y la organización está trabajando para evitarlo.

Con la reestructuración actual, la empresa busca concentrar toda su energía en el desarrollo de nuevos productos y garantizar su viabilidad a largo plazo. La Kings League también tendrá que negociar un nuevo contrato con la infraestructura portuaria donde se celebran los partidos en España, o buscar una nueva ubicación. La organización confía en que estas medidas permitirán a la competición seguir creciendo y consolidarse como un referente en el entretenimiento deportivo digital





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