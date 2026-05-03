Kim Ju Ae: La moda y el peinado de la hija de Kim Jong Un revelan su preparación para el liderazgo en Corea del Norte

La hija del líder norcoreano, Kim Ju Ae, ha llamado la atención por su estilo de vestir y peinado, que incluyen marcas de lujo occidentales prohibidas en el país. Su presencia en actos públicos junto a su padre sugiere que está siendo preparada para sucederlo, mientras su imagen desafía las normas del régimen.

La hija de Kim Jong Un , Kim Ju Ae , ha captado la atención internacional por su presencia cada vez más frecuente en actos públicos junto a su padre, donde su estilo de vestir y peinado han generado especulaciones sobre su preparación para asumir el liderazgo en Corea del Norte.

A pesar de las estrictas prohibiciones del país contra la cultura occidental, Ju Ae ha sido vista portando marcas de lujo como Christian Dior, valoradas en miles de dólares, y adoptando peinados sofisticados que contrastan con la imagen tradicional del régimen. Su debut oficial en noviembre de 2022, a los nueve años, junto a su padre frente a un misil balístico intercontinental, marcó el inicio de una cuidadosa construcción de su imagen pública, que incluye prendas de cuero, blusas transparentes y un peinado al estilo 'gallo', elementos que, aunque prohibidos para el pueblo, son permitidos para la élite gobernante.

En un país donde la Ley de Rechazo de la Ideología y la Cultura Reaccionarias prohíbe la cultura extranjera, la aparición de Ju Ae con ropa de diseñadores occidentales envía un mensaje claro: su estatus privilegiado la coloca por encima de las normas que rigen al resto de la población. Expertos como Cheong Seong-chang, subdirector del Instituto Sejong, señalan que su estilo es una estrategia para ocultar su edad y proyectar una imagen de madurez y sofisticación, similar a la de su madre, Ri Sol Ju, quien también es considerada un icono de moda en Corea del Norte.

La paradoja de que la hija del líder pueda lucir prendas prohibidas para el resto de los ciudadanos refleja el poder absoluto de la familia Kim, donde las leyes no aplican para quienes están en la cúspide del poder. La influencia de la cultura extranjera en Corea del Norte ha crecido en los últimos años, según Joung Eunlee, jefa del Departamento de Investigación sobre Corea del Norte del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

La experta explica que el aumento de trabajadores norcoreanos en el extranjero, especialmente en China durante la pandemia, ha introducido nuevas influencias culturales en el país. Aunque los artículos de lujo siguen siendo inaccesibles para la mayoría, el uso de perfumes y otros productos extranjeros se ha vuelto más común.

En este contexto, la imagen de Kim Ju Ae no solo simboliza su preparación para el liderazgo, sino también la flexibilidad del régimen ante la influencia externa cuando se trata de su élite. Mientras el pueblo norcoreano enfrenta restricciones estrictas, la familia gobernante sigue demostrando que las reglas no se aplican a ellos, consolidando así su dominio sobre el país





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