Kim Jong Un reconoce públicamente la doctrina de sacrificio de soldados norcoreanos en Ucrania

El líder norcoreano Kim Jong Un elogió a los militares que eligieron la muerte antes que la rendición en Ucrania, confirmando por primera vez una doctrina de combate secreta. El nuevo complejo conmemorativo en Pyongyang honra a miles de soldados caídos, presentando su participación en la guerra como un acto de lealtad patriótica.

Durante la ceremonia de inauguración de un impresionante monumento de bronce que representa a soldados norcoreanos y rusos en combate, el líder Kim Jong Un elogió a los militares que eligieron la muerte antes que la rendición durante los enfrentamientos en Ucrania .

Este reconocimiento público marca un giro significativo en la política de Pyongyang, ya que por primera vez se confirma oficialmente una doctrina de combate que durante años se sospechaba pero nunca se había admitido. Según la transcripción publicada por la agencia estatal KCNA, Kim destacó que aquellos que optaron sin dudar por el sacrificio supremo, incluso mediante ataques suicidas, demostraron la máxima lealtad al régimen.

Estas declaraciones se produjeron durante la apertura de un vasto complejo conmemorativo en las afueras de la capital, donde Kim recorrió filas de tumbas recién excavadas y se arrodilló para depositar tierra en un sitio de entierro abierto. El recinto, que combina elementos de cementerio y museo, está diseñado para honrar a los soldados norcoreanos caídos en la guerra de Rusia contra Ucrania, presentando sus muertes como actos de heroísmo y sacrificio patriótico.

Durante meses, los medios estatales han difundido relatos detallados y a menudo gráficos sobre cómo murieron estos soldados, incluyendo casos en los que se detonaron granadas para evitar la captura o se quitaron la vida tras resultar heridos. Un análisis de NK News reveló que el complejo incluye dos muros de mármol negro con 2.288 nombres de soldados fallecidos, 271 tumbas y más de 1.700 compartimentos para restos cremados, además de espacios reservados para futuros enterramientos.

Esta infraestructura sugiere que Corea del Norte no considera cerrado el capítulo de su participación en el conflicto. Expertos de Corea del Sur y Occidente estiman que más de 10.000 soldados norcoreanos han sido desplegados en la región rusa de Kursk, con miles de bajas, una cifra que Pyongyang no había reconocido de manera tan explícita hasta ahora.

El memorial, inaugurado en el primer aniversario de la declaración de victoria rusa en Kursk, también exhibe equipo militar capturado, como tanques Leopard alemanes y Abrams estadounidenses, aunque analistas cuestionan su autenticidad. La existencia de algunos soldados norcoreanos capturados vivos por Ucrania plantea un dilema diplomático, ya que su repatriación podría exponerlos a represalias severas en Corea del Norte. Autoridades surcoreanas han ofrecido asilo a cualquier desertor, lo que añade complejidad a un conflicto que trasciende las fronteras





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