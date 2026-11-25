Kilmar Ábrego García, deportado por error por el gobierno de Trump, dejará Estados Unidos voluntariamente este martes hacia España, poniendo fin a su saga legal de meses.

El ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García dejará Estados Unidos de forma voluntaria rumbo a España este martes, marcando el fin de un caso migratorio de alto perfil. Su partida se produce tras meses de intensas disputas legales que comenzaron con su detención en marzo de 2025 y su posterior deportación errónea a una prisión en El Salvador.

Detalles de la salida voluntaria y el acuerdo final

Un juez ordenó a Kilmar Ábrego García que se auto-deportara antes de la fecha límite del martes, según una persona familiarizada con el asunto. Este acuerdo permite a la familia elegir su destino final, eligiendo España como lugar de reasentamiento. La decisión pone fin a lo que se ha convertido en una saga emblemática dentro de la ofensiva migratoria de la segunda administración del presidente Donald Trump.

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El gobierno había propuesto anteriormente enviar a Kilmar Ábrego García a varios países africanos, incluyendo Uganda, Eswatini, Ghana y Liberia. Sin embargo, el acuerdo final evita la necesidad de esas deportaciones transatlánticas más complejas. El senador demócrata por Maryland, Chris Van Hollen, confirmó que el joven está ahora libre de la persecución gubernamental constante.

Contexto de la detención y errores administrativos

Kilmar Ábrego García fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 y deportado inmediatamente a El Salvador. Un funcionario calificó esta acción subsiguiente como un "error administrativo" grave. El caso se intensificó cuando el Departamento de Seguridad Nacional intentó deportarlo a un tercer país en lugar de permitirle regresar a Estados Unidos.

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Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump trajo a Kilmar de regreso en junio de 2025. Sin embargo, esto ocurrió solo después de que se presentara una acusación formal contra él por tráfico de personas en Tennessee. Esta maniobra legal fue criticada por abogados y políticos que veían el caso como una venganza política.

Reacciones políticas y posición de las partes involucradas

El senador Chris Van Hollen describió a Kilmar Ábrego García como un "hombre libre" que finalmente podrá vivir en un país de su elección. Van Hollen expresó alivio por saber que estará a salvo, incluso de la persecución constante de este Gobierno. Su intervención fue crucial para lograr la liberación de Kilmar de una megacárcel en El Salvador.

Por otro lado, Todd Lyons, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afirmó en un memorando de marzo de 2026 que deportar a Kilmar a Costa Rica sería perjudicial para Estados Unidos. El departamento de Justicia interino, liderado por Todd Blanche, había intentado usar el sistema penal para castigar a Kilmar por cuestionar su deportación.

Impacto real y próximos pasos en el sistema judicial

El caso de Kilmar Ábrego García ha tenido implicaciones significativas para la agenda de deportaciones masivas. El gobierno prometió deportar a un millón de personas al año y amplió su capacidad mediante inyecciones financieras del Congreso. La desestimación del caso penal en mayo fue considerada un fallo importante contra la administración.

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El gobierno está apelando actualmente la decisión del juez federal que desestimó los cargos. Mientras tanto, Kilmar Ábrego García, quien tiene esposa e hijo ciudadanos estadounidenses, ha vivido en Maryland durante años. Su salida voluntaria hacia España cierra un capítulo legal, aunque las apelaciones gubernamentales continúan su curso. Jossie Flor Sapunar de We Are CASA confirmó que la prioridad sigue siendo mantener a la familia segura.