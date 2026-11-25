El migrante salvadoreño Kilmar Abrego García llegó a Madrid tras salir de EE.UU., un movimiento que la Administración Trump utiliza para criticar al Gobierno español antes de las elecciones.

Kilmar Abrego García, el ciudadano salvadoreño cuya causa jurídica se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra las deportaciones irregulares de la Administración Trump, aterrizó este miércoles en Madrid. Su llegada a la capital española pone fin a una batalla legal de veinticinco meses durante la cual el sistema judicial estadounidense determinó que su deportación inicial fue errónea y carecía de las garantías procesales necesarias. La justicia ordenó su liberación, lo que permitió que el migrante abandonara Estados Unidos de forma voluntaria y bajo condiciones que él mismo califica de libres.

Detalles legales y mecanismo de salida

La vía para que Abrego García saliera de territorio estadounidense fue dictada por una orden judicial específica que exigía al Gobierno federal eliminar cualquier obstáculo administrativo que impidiera su movilidad. Según explicó Simon Sandoval-Moshenberg, abogado del demandante y socio del despacho Murray Osorio PLLC, la corte ordenó la retirada del dispositivo de monitoreo en el tobillo y la anulación de las restricciones que impedían al salvadoreño viajar en avión. Como contrapartida al cumplimiento de estas garantías procesales, Kilmar aceptó abandonar el país antes del 24 de noviembre, fecha límite que cumplió al completar su traslado.

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La elección de España como destino no fue accidental ni fruto de una intervención diplomática directa, sino que responde a la normativa de visados vigente. Un ciudadano salvadoreño puede entrar en España sin necesidad de un visado previo ni de un estatus migratorio especial, con la autorización para permanecer en el territorio español hasta noventa días. Fuentes del Gobierno español confirmaron a elDiario.es que el Ejecutivo no ha tenido participación alguna en la logística del viaje, limitándose a aceptar la entrada conforme a las reglas de libre circulación temporal establecidas.

Posiciones de las partes y conflicto político

Mientras que la Administración Trump intenta utilizar el desplazamiento de Abrego García como herramienta política para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez a pocos días de las elecciones generales del próximo domingo, la justicia estadounidense mantuvo su independencia. La administración republicana nunca aceptó la derrota legal sobre el caso y buscó en repetidas ocasiones enviar al salvadoreño a países africanos sin ninguna conexión con su origen, maniobras que fueron bloqueadas sistemáticamente por los tribunales hasta la resolución final. El senador demócrata Christopher Van Hollen, representante del estado de Maryland, colaboró activamente en la defensa de sus derechos y mantuvo conversaciones con la embajadora española en Washington, Ángeles Moreno Bau, para detallar las injusticias cometidas.

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Abrego García contrasta esta situación con su experiencia anterior, cuando fue deportado sin garantías judiciales a El Salvador bajo la acusación infundada de pertenecer a la Mara Salvatrucha, grupo que la Administración Trump había declarado ilegalmente como organización terrorista. Fue llevado entonces a la megarcárcel CECOT, bajo el mando de Nayib Bukele, y posteriormente devuelto a Estados Unidos para anular ese proceso ilegal. El salvadoreño, casado con una ciudadana estadounidense y padre de una hija también con ciudadanía norteamericana, ha afirmado que su familia y él decidieron su propio futuro, rechazando que el gobierno determine el curso de su vida.

Impacto y próximos pasos

Tras su llegada a Madrid, Kilmar Abrego García participó en una videollamada con periodistas para transmitir su estado emocional y su postura futura. Declaró explícitamente que se siente libre de todo lo malo que sufrió durante su encarcelamiento y su deportación inicial, destacando que esta vez parte con dignidad y sin miedo, a diferencia de cuando lo sacaron de forma inhumana. A pesar de haber tenido opciones de estancia en Estados Unidos, optó por el viaje a España para contar su historia y seguir luchando por otras personas que enfrentan situaciones similares de injusticia procesal.

El migrante hizo un llamado a las comunidades que salen a las calles a luchar por sus derechos, pidiendo que no bajen la cabeza y que mantengan la frente en alto ante las adversidades. Afirma que Estados Unidos sigue siendo un país de leyes y que, gracias a Dios, la justicia se respetó finalmente en su caso. Kilmar concluyó indicando que tiene múltiples opciones para su futuro y que, junto a su familia, elegirán los siguientes pasos de su vida en Europa, alejándose del conflicto político directo pero manteniendo su voz como testimonio de la eficacia de la Constitución estadounidense frente a los abusos del Ejecutivo.