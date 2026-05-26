Kiko Rivera y Lola García ingresan a la finca de Isabel Pantoja forzando las cerraduras

El hijo de Isabel Pantoja y su novia ingresaron a la finca de la familia Pantoja en Madrid el pasado 16 de abril para recoger algunas pertenencias personales. Desde entonces, se han especulado sobre qué tipo de enseres se llevaron y si alguno de ellos podría formar parte de los asuntos relacionados con la herencia de Paquirri.

El hijo de Isabel Pantoja , Kiko Rivera , y su novia, la bailarina Lola García , ingresaron a la finca de la familia Pantoja en Madrid el pasado 16 de abril para recoger algunas pertenencias personales.

Desde entonces, se han especulado sobre qué tipo de enseres se llevaron y si alguno de ellos podría formar parte de los asuntos relacionados con la herencia de Paquirri. La finca no pertenece a la familia desde marzo pasado, cuando fue adquirida por un empresario inmobiliario de origen libanés y nacionalidad francesa.

En caso de que los hermanos decidieran poner este asunto en las manos del abogado, tendría que analizar en detalle lo ocurrido en Cantora aquel día y valorar si existe base para emprender alguna acción legal





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