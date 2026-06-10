Kia lanza el PV5, un vehículo comercial eléctrico innovador

El PV5 es un vehículo comercial eléctrico desarrollado por Kia bajo la estrategia Platform Beyond Vehicle (PBV). Se trata de un modelo de producción que va más allá de la furgoneta tradicional, ofreciendo una plataforma flexible, modular y conectada capaz de adaptarse a diferentes usos y necesidades.

Kia lanza el PV5 , un vehículo comercial eléctrico que va más allá de la furgoneta tradicional. El PV5 es un modelo de producción desarrollado bajo la estrategia Platform Beyond Vehicle ( PBV ) de la marca, que busca ofrecer una plataforma flexible, modular y conectada capaz de adaptarse a diferentes usos y necesidades.

La estructura del PV5 se basa en una base plana que permite montar diferentes tipos de carrocería, incluyendo opciones para transporte profesional, uso personal, ocio, accesibilidad y transformación especializada. El vehículo cuenta con un sistema de carrocería flexible que permite ensamblar módulos de forma similar a un rompecabezas y no se limita al diseño exterior.

Además, Kia plantea un ecosistema de fabricación y conversión basado en su futura planta específica PBV y un centro de conversión destinado a producir vehículos personalizados con garantía de la marca. El objetivo es ofrecer conversiones de calidad, reducir tiempos y costes para los clientes y minimizar residuos frente a modificaciones externas más dispersas





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Kia PV5 Vehículo Comercial Eléctrico Platform Beyond Vehicle PBV Innovación

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