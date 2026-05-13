Kevin Warsh se convierte en séptimo presidente de la Reserva Federal de EE.UU.

Después de que [[Trump]] lo nombre oficialmente para liderar la Fed en enero, [[Kevin Warsh]] optó por defender además, ante el Comité Bancario del Senado, la necesidad de que el banco central no se adentre en ámbitos que, según él, no le corresponden, como pueden ser las políticas contra el cambio climático y otros debates sociales. A diferencia de [[Steven Miran]], economista postulado en el pasado por Trump, la gran mayoría de los doce miembros del Comité Federal de Mercado Abierto del FOMC se han mostrado inclinados a mantener las tasas en su nivel actual al menos hasta que se aclare el panorama relativo al cierre del estrecho de Ormuz.

Este miércoles, [[ Kevin Warsh ]] se convirtió en el decisivo séptimo presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, gracias a la aprobación del Senado.

Warsh ahora afronta el desafío de satisfacer a Trump, que pide más flexibilidad, y neutralizar el impulso inflacionario creado por la guerra contra Irán. Dado que Trump pide tipos de interés mucho más bajos, [[Kevin Warsh]], exfinanciero y exgobernador de la Reserva Federal, ha insistido en su nominación en enero en presentarse públicamente como un halcón en lo que respecta al control estricto de las subidas de precios y como alguien contrario a prolongar las políticas expansivas en el tiempo





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