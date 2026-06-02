Kevin Keegan anuncia que padece cáncer en etapa cuatro tras diagnóstico accidental

El exfutbolista Kevin Keegan reveló que sufre cáncer metastásico, detectado después de un accidente de tráfico y una operación. El Newcastle United y el Liverpool le muestran su apoyo en este difícil momento.

Kevin Keegan , el legendario exfutbolista inglés, ha revelado que padece cáncer en etapa cuatro, una de las fases más avanzadas de la enfermedad caracterizada por metástasis .

El diagnóstico se produjo de manera incidental tras un accidente automovilístico que le llevó a ser operado; durante la intervención quirúrgica, los médicos descubrieron la presencia del tumor. Ahora, el exdelantero, de 75 años, está recibiendo un nuevo tratamiento con una tasa de éxito del 33%, según le comunicó su médico, un especialista de primer nivel.

Keegan, nacido en Armthorpe, Inglaterra, el 14 de febrero de 1951, no ha especificado el tipo de cáncer que sufre, pero su condición genera preocupación en el mundo del fútbol, donde es una figura venerada, especialmente en clubes como el Liverpool y el Newcastle United. Su carrera como jugador y entrenador dejó una huella imborrable, y ambos equipos, así como la comunidad futbolística en general, han expresado su solidaridad y apoyo en este difícil momento.

El Liverpool, donde Keegan jugó seis temporadas y conquistó tres Premier League y una Copa de Europa en 1977, se encuentra entre las instituciones que han reaccionado con consternación. Sin embargo, ha sido el Newcastle United el que ha emitido un comunicado oficial enviando su más sentido apoyo tanto al exjugador como a su familia.

El club subraya que Keegan ocupa un lugar único en su historia, destacando su pasión, liderazgo y la conexión profunda que mantuvo con la entidad y la ciudad. Bajo su dirección como entrenador, el equipo ascendió a Primera División y en la temporada 1996-1997 rozó el título nacional, terminando segundo a solo cuatro puntos del Manchester United.

El mensaje del Newcastle concluye asegurando que Keegan siempre será bienvenido en St. James' Park y expressing el deseo de verlo pronto de vuelta. La noticia ha conmocionado a aficionados y excompañeros, quienes recuerdan no solo sus logros deportivos -como los dos Balones de Oro consecutivos ganados con el Hamburgo- sino también su carisma y entrega. Aunque el tratamiento que sigue tiene una probabilidad de éxito moderada, Keegan afronta el reto con el respaldo de familiares, amigos y seguidores.

Su caso también pone de relieve la importancia de los diagnósticos fortuitos, ya que sin el accidente de tráfico y la subsiguiente operación, el cáncer podría haber pasado desapercibido más tiempo. Mientras tanto, el mundo del fútbol muestra su unidad ante la enfermedad, recordando a Keegan como uno de los grandes iconos del deporte británico y europeo





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