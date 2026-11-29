Hannah, expareja del creador de contenido Kev Coltrain, publica un emotivo mensaje tras su fallecimiento. La red social se suma al duelo por la muerte del youtuber y streamer conocido por sus transmisiones en TikTok.

La comunidad digital ha sido sacudida por la noticia del fallecimiento de Kevin Coltrain, conocido profesionalmente como Kev Coltrain, un destacado creador de contenido en internet. Su pareja sentimental y exnovia, identificada en las redes sociales únicamente como Hannah, ha compartido un tributo público lleno de dolor y ternura para honrar la memoria del influencer y validar su legado.

Legado digital y vida personal

Kev Coltrain era una figura reconocida en la plataforma para el público general debido a sus vídeos virales donde demostraba el funcionamiento de diversos objetos y mecanismos complejos. Además de este formato educativo y de entretenimiento, consolidó su presencia digital mediante transmisiones en vivo regulares en TikTok y la venta directa de artículos a través de la función comercial integrada en dicha aplicación.

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Durante su trayectoria en las redes sociales, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer su entorno familiar cercano, observando frecuentemente a su expareja Hannah, así como a sus dos hijas, Alyssa y Julie. Estas figuras aparecían habitualmente en sus publicaciones, integrando su vida familiar en la narrativa que compartía con sus seguidores.

Mensaje emotivo de su expareja

En las primeras horas tras el suceso, Hannah ha homenajeado al creador de contenido con un mensaje emotivo a través de las redes. La mujer ha expresado abiertamente que ha sido muy difícil de procesar para ella la noticia. Mientras está sentada pensando en su relación, revisa lo bueno, lo malo y todo lo demás, incluyendo todo lo que le enseñó cuando estaban juntos.

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Agradeciendo los momentos compartidos, Hannah le dedica palabras de cariño para sus dos hijas. Aunque reconoce que puede que haya sido su expareja, señala que una vez compartieron su historia juntos, incluso frente a sus seguidores. Confiesa sinceramente que todavía está tratando de procesar todo lo que ha pasado y que tiene el estómago revuelto.

Duelo público y despedida final

Hannah concluye su despedida pidiendo a sus seguidores que mantengan a la familia y amigos de Kev en sus pensamientos y oraciones. Haz un guiño específico a la memoria de su abuela Ruth, asegurando que ahora está bailando con ellos en el cielo. El duelo es horrible. 🙏 RIP KEV #rip #duelo #exnovio #triste #oraciones".