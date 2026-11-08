Kent Nagano y sus 10 lecciones vitales de la música clásica

El nuevo director de la ONE comparte su libro '10 lecciones en mi vida', revelando cómo figuras como Björk y Leonard Bernstein moldearon su trayectoria y filosofía artística.

El reconocido director de orquesta Kent Nagano, actualmente al frente de la Ópera Nacional de España (ONE), ha publicado un libro titulado '10 lecciones en mi vida', en el que reflexiona sobre su extensa carrera y las enseñanzas recibidas de figuras icónicas de la música.

Trayectoria musical y nueva dirección

A sus 75 años, Nagano ha ocupado posiciones de liderazgo en instituciones de primer nivel internacional, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Montreal, la Ópera Estatal de Baviera, la Ópera de Los Ángeles y la Filarmónica Estatal de Hamburgo. Desde septiembre de 2026, asume la dirección artística de la ONE, consolidando su estatus como una de las voces más autorizadas en la escena clásica actual.

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A pesar de su éxito profesional y los numerosos reconocimientos obtenidos a lo largo de las décadas, el maestro estadounidense decidió no utilizar su plataforma para impartir consejos morales generales. En lugar de ello, optó por una narrativa introspectiva que rinde homenaje a aquellos que influyeron decisivamente en su desarrollo humano y artístico, destacando la idea de que ningún artista alcanza el cumbre de la excelencia de forma aislada.

La influencia decisiva de Björk

Una de las anécdotas más singulares del libro gira en torno a su relación con la cantante islandesa Björk, a quien conocío por pura casualidad durante un vuelo. Nagano descubrió su voz al despertar y ver un videoclip en la pantalla del asiento frontal, lo que le llevó a identificarla y posteriormente invitarla a compartir un helado, un gesto que inició una fructífera colaboración artística que culminó en la ejecución de una obra de Arnold Schoenberg.

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Esta interacción fortuita no solo marcó el inicio de un proyecto musical compartido, sino que también sembró las semillas de su vida personal. Nagano revela que su futuro cónyuge lo descubrió de manera similar, a través de una variación creativa e improvisada durante un concierto de piano de Ludwig van Beethoven. Esta experiencia reforzó su creencia de que la vida, al igual que la música, carece de un mecanismo rígido y requiere adaptación constante.

Perfección técnica y humildad profesional

El dirigente insiste en que la maestría técnica es fundamental pero insuficiente por sí misma. Según sus palabras, la formación académica es solo el preámbulo para un aprendizaje continuo que comienza una vez obtenido el título o diploma. Esta perspectiva contrasta con la visión de muchos puristas que priorizan la precisión mecánica sobre la expresividad humana y la flexibilidad interpretativa.

Asimismo, Nagano aborda la difícil lección de la humildad, citando su experiencia negativa con la directora Sarah Caldwell en la Ópera Company of Boston. Durante la preparación de la ópera 'Orfeo en los infiernos' de Jacques Offenbach, un error menor al anotar las transposiciones para las trompetas provocó su despido, una vivencia que le enseñó la dureza del mundo profesional y la importancia de la atención al detalle.

El legado de Leonard Bernstein y el futuro

El libro también explora la profunda influencia de figuras legendarias como Leonard Bernstein, cuyas enseñanzas han perdurado en la filosofía artística de Nagano. A través de estas narrativas, el director busca transmitir que la música es una metáfora vital que respira, tiene pulso y movimiento, y no debe repetirse mecánicamente sino vivirse con autenticidad y apertura a lo inesperado.

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Con esta obra, publicada por la editorial Alianza, Kent Nagano invita al público a reflexionar sobre la naturaleza colaborativa del éxito artístico y la importancia de aceptar las casualidades como parte inherente del proceso creativo y la vida misma. Su mensaje final subraya que la preparación rigurosa es esencial, pero es la capacidad de adaptarse a lo impredecible lo que define una carrera verdaderamente significativa y humana.