Ken Paxton gana la nominación republicana al Senado de EE.UU. en Texas con el respaldo de Trump

Ken Paxton derrota al senador titular John Cornyn en las primarias republicanas de Texas, marcando un nuevo triunfo de la influencia de Donald Trump sobre el partido. En otras contiendas, Christian Menefee desbanca a Al Green y Colin Allred regresa a la Cámara.

Ken Paxton , el fiscal general de Texas , ha ganado la nominación republicana al Senado de Estados Unidos este martes, derrotando al senador titular John Cornyn, quien llevaba cuatro mandatos en el cargo.

La victoria de Paxton se produjo en la segunda vuelta de las primarias republicanas, después de que Donald Trump decidiera darle su apoyo la semana pasada, calificándolo de 'verdadero guerrero MAGA'. Este resultado es la última muestra del dominio del expresidente sobre el Partido Republicano, ya que ha respaldado con éxito a candidatos que desafían a legisladores republicanos que considera desleales.

Cornyn, quien fue elegido por primera vez en 2002, se convierte en el primer senador republicano de Texas en perder la nominación de su partido. En su discurso de concesión, Cornyn dijo: 'Esta noche nos hemos quedado cortos', pero prometió apoyar a Paxton en las elecciones generales. Paxton, por su parte, agradeció a Trump y afirmó: 'El presidente Trump es el líder de nuestro partido, y su respaldo es la fuerza más poderosa en la política'.

A pesar de los escándalos pasados de Paxton, incluyendo un juicio político por corrupción del que fue absuelto y un divorcio solicitado por su esposa bajo 'motivos bíblicos', su victoria muestra el poder del respaldo trumpista. Ahora se enfrentará al candidato demócrata James Talarico, un joven progresista que ganó las primarias demócratas. La influencia de Trump se ha extendido a otras primarias en Texas, donde respaldó a candidatos que desafiaban a titulares republicanos, consolidando su control sobre el partido.

La derrota de Cornyn, quien fue uno de los primeros críticos del plan de Trump para construir un muro fronterizo, refleja las divisiones internas. Cornyn había dicho en 2023 que el momento de Trump 'ya ha pasado', una declaración que le costó caro. Ahora apoya el muro y promete respaldar a Paxton en las generales.

Los líderes republicanos del Senado respaldaron a Cornyn, argumentando que era el candidato más fuerte frente a Talarico, pero los votantes de las primarias optaron por el candidato respaldado por Trump. Además de la contienda por el Senado, otras primarias en Texas han dado resultados significativos. En el 18. ° distrito, el recién elegido miembro de la Cámara de Representantes Christian Menefee derrotó al veterano Al Green, uno de los críticos más acérrimos de Trump.

El nuevo mapa electoral, diseñado por el Congreso de Texas controlado por los republicanos, propició una segunda vuelta entre legisladores titulares. Menefee, un demócrata joven, se enfrentará al republicano en las elecciones generales.

Por otro lado, el exrepresentante Colin Allred venció a la representante federal Julie Johnson en las primarias demócratas del 33. ° distrito. Allred había perdido su contienda por el Senado en 2024 frente a Ted Cruz, pero ahora busca regresar a la Cámara. Johnson había sido elegida en 2024 para ocupar ese escaño, y su derrota muestra la volatilidad en las primarias.

Cerca de San Antonio, Johnny Garcia ganó las primarias demócratas del 35. ° distrito frente a Maureen Galindo, quien había expresado opiniones críticas con Israel. Garcia, un abogado, se enfrentará al republicano Carlos De La Cruz, quien derrotó a John Lujan en las primarias republicanas. Los demócratas consideran que el 35.

° distrito está a su alcance, a pesar de que el rediseño favoreció a los republicanos. La campaña de Talarico respondió el martes en X, señalando las debilidades de Paxton, entre las que destacan una investigación del FBI y un juicio político por corrupción del que posteriormente fue absuelto. La esposa de Paxton solicitó el divorcio el año pasado, alegando 'motivos bíblicos'.

Estos escándalos podrían ser un lastre en las elecciones generales, donde los votantes independientes y moderados podrían inclinarse hacia Talarico. El respaldo de Trump a Paxton, a pesar de los riesgos, podría ser una apuesta arriesgada en las elecciones generales de noviembre. Los demócratas consideran que Talarico tiene posibilidades de ganar, especialmente después de que la campaña de Talarico señalara las debilidades de Paxton.

Sin embargo, la tradición electoral de Texas favorece a los republicanos en las elecciones generales. La influencia de Trump sigue siendo un factor determinante en las primarias republicanas, como se ha visto en otros estados como Luisiana, Kentucky e Indiana, donde sus candidatos respaldados han ganado.

La derrota de Cornyn también refleja las divisiones internas del partido, especialmente después de que Cornyn criticara a Trump en 2023 diciendo que 'su momento ya ha pasado' y se opusiera inicialmente al muro fronterizo. Ahora, Cornyn apoya el muro y promete respaldar a Paxton. Mientras tanto, la lucha por el control del Congreso continúa en Texas, con múltiples carreras que podrían inclinar la balanza en la Cámara de Representantes.

En el ámbito nacional, estos resultados refuerzan la narrativa de que Trump sigue siendo el líder indiscutible del Partido Republicano, capaz de moldear las candidaturas a su antojo. Los candidatos que respaldó en Texas y otros estados tienen altas probabilidades de ganar en noviembre, siguiendo la tradición electoral de sus circunscripciones.

Sin embargo, el caso de Paxton es más complejo debido a sus escándalos, lo que podría costarle el escaño a los republicanos en un estado que solía ser sólidamente conservador pero que se ha vuelto más competitivo. Las primarias de Texas han dejado claro que el trumpismo es la fuerza dominante, pero también han revelado fracturas que los demócratas esperan explotar.

La carrera por el Senado de Texas será una de las más seguidas en las elecciones de medio término, ya que podría determinar el equilibrio de poder en la cámara alta





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