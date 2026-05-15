Keir Starmer sigue siendo el primer ministro y líder de un partido que ocupa 403 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes

La batalla interna bajo la luz de los focos se recrudeció de nuevo este jueves, con un partido dividido y a la espera de que alguien dé el paso formal que lance primarias para intentar sustituir a Starmer al frente del Gobierno laborista. La suerte del actual Gobierno es incierta, apenas una semana después de que el Partido Laborista obtuviera los peores resultados en décadas en unas elecciones locales en Inglaterra y en los comicios para los parlamentos de Escocia y Gales. Según varias encuestas, más de la mitad de los ciudadanos quiere que Starmer dimita en medio de quejas por el declive económico, el precio de la luz, los baches, los extranjeros o las guerras.

El actual primer ministro, Keir Starmer , sigue siendo el líder de un partido que ocupa 403 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes.

Quedan tres años para las elecciones generales en su país. Su principal escándalo es que el Partido Laborista se ha hundido en las elecciones locales. Está al borde del colapso. La batalla interna bajo la luz de los focos se recrudeció de nuevo este jueves, con un partido dividido y a la espera de que alguien dé el paso formal que lance primarias para intentar sustituir a Starmer al frente del Gobierno laborista.

La suerte del actual Gobierno es incierta, apenas una semana después de que el Partido Laborista obtuviera los peores resultados en décadas en unas elecciones locales en Inglaterra y en los comicios para los parlamentos de Escocia y Gales. Según varias encuestas, más de la mitad de los ciudadanos quiere que Starmer dimita en medio de quejas por el declive económico, el precio de la luz, los baches, los extranjeros o las guerras.

Starmer no ha cumplido dos años en el poder después de 14 años de gobiernos del Partido Conservador. Después de días de tensión, su ministro de Sanidad, Wes Streeting, fue el primero en sacar el cuchillo. Este jueves, dimitió y amagó con lanzar el proceso para convocar la votación en el Parlamento que abre la carrera por el liderazgo del partido y del país.

Uno de los principales argumentos de Streeting es que Reform, el partido de extrema derecha de Nigel Farage, supone un ‘riesgo existencial’ para el país, y que está siendo el principal beneficiario del hundimiento del Partido Laborista y el Partido Conservador. El alma del paí





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