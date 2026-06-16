Keiko Fujimori lidera con ventaja mínima en Perú cuando el escrutinio supera el 99% de los votos

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aventaja ligeramente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una segunda vuelta electoral extremadamente ajustada. Con más del 99% de actas escrutadas, la diferencia es de apenas 0,196 puntos porcentuales. Miles de actas han sido impugnadas por ambos partidos, lo que retrasará la proclamación oficial del vencedor hasta mediados de julio. El proceso recuerda a elecciones anteriores marcadas por la incertidumbre y la polarización.

Con más del 99% de los votos escrutados, Keiko Fujimori , candidata de Fuerza Popular , lidera la segunda vuelta electoral en Perú con el 50,098% de los sufragios, frente al 49,902% de su rival Roberto Sánchez , de Juntos por el Perú.

La diferencia, de apenas unas decenas de miles de votos, se ha ampliado ligeramente en las últimas horas, coincidiendo con el inicio del conteo de los votos de los peruanos residentes en el extranjero. A casi diez días de la votación celebrada el 7 de junio, el proceso se mantiene en un marco de extrema igualdad y máxima incertidumbre, recordando los patrones de comicios anteriores caracterizados por resultados ajustados y un largo periodo de revisión.

Ambas fuerzas políticas han desplegado una intensa estrategia de impugnación de actas electorales en todo el territorio nacional, lo que ha trasladado la resolución final al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La proclamación oficial de un ganador no se espera hasta mediados de julio, una vez que se hayan revisado y resuelto todas las impugnaciones presentadas por los partidos tanto en zonas urbanas como rurales, un proceso que puede tomar varias semanas.

El escenario decompetencia tan reñida ha llevado a ambos candidatos a pedir a sus simpatizantes y representantes que defiendan o vigilen cada voto, respectivamente. La historia electoral peruana reciente está plagada de episodios de impugnaciones masivas y demoras en la definición de resultados, lo que ha erosionado la confianza en la institucionalidad electoral. De hecho, en la primera vuelta de estos comicios, se produjeron irregularidades que motivaron la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Eleccionarios (ONPE).

Ahora, con una diferencia de menos de 0,2 puntos porcentuales, cualquier acta impugnada puede resultar decisiva, por lo que no existen proyecciones fiables que permitan anticipar un vencedor hasta el conteo y la revisión final. Un triunfo de Keiko Fujimori representaría el éxito en su cuarto intento por alcanzar la presidencia y la consolidación de una figura política central en la última década, marcada por una profunda inestabilidad.

Heredaría un país extremadamente polarizado, donde la mayoría de los mandatarios de los últimos diez años no han completado su periodo debido a crisis políticas, acusaciones de corrupción o procesos de destitución. La complejidad de su eventual gobierno radicaría en construir gobernabilidad en un contexto de divisiones profundas. Por su parte, Roberto Sánchez buscaría impedir el regreso del fujimorismo al poder, movilizando a su base en un ambiente de vigilancia ciudadana.

El resultado final, dictaminado por el JNE tras resolver miles de recursos, definirá el rumbo de Perú en un periodo crítico





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