Katya Celeste, pionera en el espacio, detalla su misión con Blue Origin y la evolución del sector espacial privado para inspirar a nuevos talentos mexicanos.

La ingeniera electrónica y divulgadora científica mexicana Katya Celeste ha consolidado su lugar en la historia como la primera mujer nacida en México en viajar al espacio exterior. Este hito ocurrió en 2022, marcando un antes y un después en la participación de mexicanos en la exploración cósmica. Celeste utiliza su plataforma para defender la necesidad de impulsar la industria espacial desde tres pilares fundamentales: la educación, la inversión privada y la creación de oportunidades para los jóvenes talentos.

Transición de la Industria Espacial

Katya Celeste vivió en primera persona la transición histórica que está transformando el sector aeroespacial global. Al comenzar su carrera, la industria dependía casi exclusivamente de la actividad gubernamental, donde las oportunidades de alto nivel provenían de las agencias espaciales tradicionales. Sin embargo, esa dinámica ha cambiado drásticamente con el auge de empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y Firefly, que ahora ofrecen servicios espaciales directamente a las agencias gubernamentales.

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En este nuevo contexto, la NASA ha contratado la infraestructura de su base lunar, incluyendo rovers nucleares, drones, sistemas de energía y satélites, antes de que los astronautas lleguen al destino. Esta estrategia prepara el terreno para la próxima meta de la humanidad: establecer una presencia sostenible en la Luna. Aunque la posibilidad de que un ser humano pise el planeta rojo sigue fascinando a millones, existe un debate científico sobre los plazos y la seguridad de estas travesías de larga distancia.

Formación y Selección Aeronáutica

La formación académica de Celeste se basó en la ingeniería electrónica y eléctrica, complementada con conocimientos específicos en computación, todo ello orientado a la aplicación en la industria espacial. Desde niña, mostró fascinación por la tecnología y la electricidad, decisiones que culminaron en una trayectoria profesional sólida. Su selección no fue casual; fue elegida entre 7.000 candidatos de más de 120 países para una misión de Blue Origin.

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Entender la magnitud de esta responsabilidad fue clave durante su preparación. Celeste reconoce que, a diferencia de países con programas espaciales desarrollados, en México fue necesario construir la base del programa desde el principio. Este proceso psicológico complejo, que pasa de perseguir un sueño infantil a enfrentar la realidad inminente de un viaje espacial, cambió su perspectiva. Comparó la experiencia con aceptar un salto en paracaídas: se puede decir que sí con confianza, pero la decisión final requiere una evaluación real de los riesgos.

Impacto en la Juventud y Perspectiva Global

Para Celeste, su viaje representó un símbolo importante para personas que no proceden de naciones con agencias espaciales o tecnología completamente desarrollada. Durante la conferencia de Virtual Educa, reunió a 139 jóvenes de ocho países para escuchar propuestas que abordaran desafíos en recursos limitados, agua, alimentación y vida en entornos extremos como Marte. La participación de especialistas como Echazarreta enriqueció el diálogo sobre cómo estos jóvenes pueden contribuir a la exploración futura.

La experiencia de observar la Tierra desde el espacio ofrece una conclusión universal sobre la protección del planeta. Celeste describe la sensación de las fuerzas G y la reacción química del cohete como cinematográfica, pero asegura que nada prepara para la vista del planeta. Esta experiencia personal lleva a reconocer los errores de la humanidad y dedicarse a proteger la vida en la Tierra, un mensaje que trasciende las fronteras y inspira a las nuevas generaciones de ingenieros y científicos.