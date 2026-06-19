Katy Perry se estrena en Galicia con un espectáculo de nostalgia y desmesura

La cantante californiana ha presentado un show completamente nuevo en el festival O Son do Camiño, en el que ha rescata sus grandes éxitos y ha presentado por primera vez su nuevo sencillo, Watch It Burn. La noche ha sido un delirante parque temático de tecnología y innovación, con guiños a su vida personal y una faceta más oscura y rabiosa en su nuevo sencillo.

La artista se estrena en Galicia con un espectáculo de nostalgia y desmesura en el que rescata sus grandes éxitos y presenta por primera vez su nuevo sencillo, Watch It Burn .

También ellos buscaban una revelación. Una más estridente, más extravagante y bastante menos solemne. Una que, con permiso del Apóstol, sólo podía responder al nombre de Porque si algo ha hecho la intérprete californiana durante casi dos décadas ha sido convertir el exceso en su particular seña de identidad.

Ya sea emergiendo de una tarta gigante, sobrevolando estadios a lomos de una mariposa mecánica o, más recientemente, la llamada Reina del Camp ha entendido antes que nadie que la clave para mantenerse en la cima es seguir sorprendiendo. Y eso es precisamente lo que ha hecho esta noche en el festival, donde ha presentado un show completamente nuevo frente a las 45.000 personas que se han congregado para verla por primera vez en Galicia.

Ha regresado con una frenética puesta en escena donde la tecnología y su particular obsesión por el cosmos vuelven a ocupar un lugar protagonista. Vestida con una larga camisa blanca con el lema I am not a robot y una corbata de purpurina con la bandera de Estados Unidos, la cantante se ha ganado al público desde el mismo instante en que ha irrumpido sobre una tabla de surf al son de su música.

A su alrededor, una escenografía desmesurada: un smartphone gigante, un portátil blanco enorme y otros objetos de dimensiones imposibles con los que Perry ha ido jugando durante toda la noche como quien recorre, atracción tras atracción, un delirante parque temático. Tampoco han faltado los guiños a su vida personal.

Desde una llamada ficticia con su hija Daisy, que irrumpía en mitad del espectáculo para pedirle perritos calientes para cenar, hasta alguna referencia cómplice a su nueva relación con el ex primer ministro canadiense, la cantante ha sabido conjugar la nostalgia con la innovación. Los grandes éxitos han vuelto a sonar con la misma fuerza de siempre, confirmando que buena parte de su repertorio ha sobrevivido al paso del tiempo y ha encontrado incluso una segunda vida entre vídeos virales y tendencias de TikTok.

Pero la noche no ha vivido sólo de nostalgia. En uno de los momentos más esperados del concierto, Perry ha presentado su nuevo sencillo, Watch It Burn, que verá la luz el próximo 25 de junio y con el que explora una faceta más oscura y rabiosa, dejando a un lado, al menos por unos minutos, el brillo despreocupado que durante años ha marcado su personaje.

En otra de las escenas más celebradas de la noche, varios astronautas han irrumpido sobre el escenario al son de su música, provocando una de las mayores ovaciones del concierto. Apenas unos segundos después ha repetido el gesto con la bandera de Galicia, antes de enlazar con su música y recorrer buena parte del recinto sostenida por miles de manos.

Desde dentro saludaba, cantaba y sonreía mientras avanzaba lentamente sobre el público, regalando una de esas imágenes imposibles que, sin embargo, sólo parecen tener sentido en el universo de Katy Perry. Así ha abierto por todo lo alto una nueva edición de O Son do Camiño, confirmando que sigue siendo una de las artistas más imprevisibles y reconocibles del pop mundial.

El festival continuará este viernes con otra de sus grandes apuestas, el regreso de un artista que difícilmente volverá a parecer el mismo después de la visita de la Reina del Camp





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