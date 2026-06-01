Kathryn Stockett: 'Nunca había leído nada sobre ello ni en los libros de historia ni tampoco en la literatura estadounidense. Y esa legislación se estuvo aplicando hasta los años noventa'

Kathryn Stockett, autora de 'Criadas y señoras', invitó a los líderes de la Sociedad Americana de Eugenesia a visitar Alemania para que hicieran una demostración de cómo se ejecutaban en California las leyes de 'débiles mentales' promulgadas en Estados Unidos. Según avanzó en su investigación, se dio cuenta de que las grandes damnificadas de esta legislación eran las mujeres que carecían de medios para defenderse. En un encuentro con los medios, Kathryn Stockett, originaria de Mississippi, advirtió que en el sur de Estados Unidos se amplió para abarcar a las mujeres. Las fuerzas del orden podían detener a una mujer por la calle porque tenía una apariencia promiscua, someterla a pruebas para identificar posibles , mantenerla retenida y, finalmente, esterilizarla.

Kathryn Stockett , autora de 'Criadas y señoras', invitó a los líderes de la Sociedad Americana de Eugenesia a visitar Alemania para que hicieran una demostración de cómo se ejecutaban en California las leyes de 'débiles mentales' promulgadas en Estados Unidos .

Según avanzó en su investigación, se dio cuenta de que las grandes damnificadas de esta legislación eran las mujeres que carecían de medios para defenderse. En un encuentro con los medios, Kathryn Stockett, originaria de Mississippi, advirtió que en el sur de Estados Unidos se amplió para abarcar a las mujeres. Las fuerzas del orden podían detener a una mujer por la calle porque tenía una apariencia promiscua, someterla a pruebas para identificar posibles , mantenerla retenida y, finalmente, esterilizarla.

Cuando la autora comprendió el alcance del asunto ya llevaba unos años escribiendo 'El club de las indomables', pero decidió convertirlo en el alma de su relato. Stockett se había prometido escribir un libro corto que contrarrestara las críticas que había recibido por la extensión de 'Criadas y Señoras'.

Sin embargo, luego se dio cuenta que era imposible. Si iba a escribir una historia ambientada en el año 1933, en Mississippi, y de mujeres, iba a ser imposible no ahondar sobre temas de salud y política. Ahora, en España, piensa que su país está yendo en la dirección incorrecta y que las mujeres en Estados Unidos están perdiendo sus derechos, sobre todo en materia de salud.

Stockett cree que ahora mismo hay que luchar por los derechos que tienen porquecon muchísima facilidad





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