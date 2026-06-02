Kate Moss autoriza una película sobre su amistad con Lucian Freud y se involucra como productora ejecutiva

La supermodelo Kate Moss, conocida por su hermetismo, ha dado luz verde a una película sin precedentes sobre su relación con el artista Lucian Freud. Dirigida por James Lucas y con Ellie Bamber interpretándola, la cinta se centra en las sesiones de pintura de 2002 y el impacto que tuvieron en Moss. Por primera vez, Moss participa activamente como productora ejecutiva, eligiendo a la actriz que la encarna y asesorando para lograr una representación fiel. La película explora la vida íntima de Moss durante un periodo de agotamiento y su conexión con Freud en el vibrante Londres de los 2000.

La icónica supermodelo Kate Moss , quien rara vez habla de su vida privada, ha otorgado autorización sin precedentes para ser retratada en una película sobre su amistad con el artista Lucian Freud .

El filme, titulado 'Moss & Freud' y dirigido por el cineasta británico-neozelandés James Lucas, ganador del Oscar, se centra en el periodo de principios de la década de 2000 cuando Moss posó desnuda para Freud. La película, protagonizada por Ellie Bamber, quien interpreta a una Moss sorprendentemente similar, narra la insólita relación que surgió entre ambos durante las sesiones de pintura, que tuvieron lugar cada noche de 19:00 a 02:00 durante nueve meses.

Según la trama, este encuentro llevó a Moss, en medio de un supuesto agotamiento extremo por el intenso foco de la fama, a replantearse su vida y tomar decisiones trascendentales. Lo que hace única a esta producción es la participación directa de Moss como productora ejecutiva, algo inédito, ya que ella había rechazado previamente todas las peticiones de otros cineastas para hacer documentales sobre su vida.

Moss no solo aprobó el proyecto, sino que ayudó a elegir a Bamber y trabajó codo con codo con la actriz para que su interpretación fuera lo más fiel posible. James Lucas contactó a Moss por primera vez con una carta enviada por correo postal, en la que le explicaba su visión artística y por qué creía que ese momento fue un punto de inflexión crucial en su vida. Moss respondió rápidamente y el proyecto echó a andar.

El director se sintió atraído por la premisa de explorar qué conversaciones podrían haber tenido dos titanes de la cultura como Moss y Freud, y qué encontraron tan intrigante el uno en el otro. La película también evoca el Londres de los 2000, una época efervescente y rebosante de creatividad, hedonismo y sentido de comunidad, mediante montajes de desfiles de moda, fiestas entre bastidores y fotografías de paparazzi.

La cinta ofrece una mirada tierna y matizada a la vida privada de Moss bajo el deslumbrante foco de la fama, sugiriendo que la experiencia con Freud la ayudó a reevaluarse. En una escena, Bamber, en el papel de Moss, dice: 'Por lo general, no quiero que la gente vea a mi verdadero yo. Entrar al interior... eso es algo precioso, ¿verdad?

'. Este proyecto representa un acercamiento íntimo y autorizado a una de las figuras más enigmáticas de la moda, quien siempre ha preferido mantenerse en la sombra, adoptando el mantra de 'nunca quejarse, nunca dar explicaciones' que aprendió de Johnny Depp.

La película promete ser tanto un retrato artístico como un viaje personal hacia la introspección de una supermodelo que, en su momento de mayor exposición, buscó refugio en el arte de uno de los retratistas más importantes del siglo XX





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