Kataib Hezbollah libera a periodista estadounidense secuestrada en Irak, bajo condición de abandonar el país

La milicia pro-iraní Kataib Hezbollah anuncia la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada en Bagdad, con la condición de que abandone Irak. La decisión llega tras una advertencia previa del gobierno de EE.UU. sobre un posible peligro para la periodista, que cubría la región. El incidente refleja la inestable situación de seguridad en Irak y el rol de las milicias pro-iraníes.

Kataib Hezbollah , una milicia pro-iraní en Irak , ha anunciado su decisión de liberar a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada en Bagdad el mes pasado. Abu Mujahid al-Assaf, jefe de seguridad de Kataib Hezbollah , comunicó la noticia a través de una publicación en Telegram, donde especificó que la liberación se realizaría “con la condición de que abandone el país de inmediato”.

El mensaje, contundente, advierte que esta “iniciativa no se repetirá en los próximos días”, justificando la acción en el contexto de un “estado de guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam”, lo que, según la milicia, altera la aplicación de “muchas consideraciones”. La situación ha generado una rápida reacción por parte del gobierno de Estados Unidos, con un funcionario que declaró a CNN que “se están realizando labores” y que esperan “que sea liberada en breve”.\El secuestro de Kittleson, especializada en Medio Oriente y Afganistán, se produjo a finales del mes pasado en Bagdad. Una fuente familiarizada con el asunto reveló que el gobierno estadounidense había advertido a la periodista, poco antes de su desaparición, sobre un plan de Kataib Hezbollah para secuestrarla o asesinarla. Esta advertencia, que pone de manifiesto la tensión existente y el peligro que corren los periodistas en la región, llegó mientras Kittleson ya se encontraba trabajando en Irak. Kataib Hezbollah, un grupo paramilitar respaldado por Irán, es conocido por sus ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que agrava la preocupación por la seguridad de la periodista y las implicaciones políticas del incidente. Kittleson, con una destacada trayectoria en medios internacionales, estadounidenses e italianos, había estado cubriendo la región, lo que la convirtió en un objetivo potencial.\El Ministerio del Interior iraquí emitió un comunicado la semana pasada confirmando el secuestro de una periodista extranjera en el centro de Bagdad, perpetrado por individuos desconocidos durante la noche del martes. Las fuerzas de seguridad iraquíes actuaron rápidamente, deteniendo a un sospechoso y confiscando uno de los vehículos utilizados en el secuestro. El comunicado detallaba que se había puesto en marcha una operación para localizar a los responsables y garantizar la liberación de la periodista, esfuerzos que parecen haber culminado con el anuncio de Kataib Hezbollah. La liberación, aunque condicionada, representa un importante paso en la resolución del incidente y subraya la complejidad de la situación política y de seguridad en Irak, donde las milicias pro-iraníes operan con un cierto grado de autonomía y desafío a la autoridad estatal. La continua presencia y actividad de estos grupos, sumado al conflicto regional y las tensiones internacionales, crean un ambiente inestable y peligroso para periodistas y otros civiles





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