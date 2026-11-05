Karra Elejalde revela su infancia en el País Vasco y la relación con sus padres

El actor vasco Karra Elejalde, de 66 años, describe su niñez, la influencia de sus padres y cómo la profesión de actor lo eligió a él en su trayectoria artística.

Karra Elejalde, un actor de 66 años nacido y criado en el País Vasco, ha compartido recientes detalles sobre su infancia y la profunda influencia que ejercieron sus padres en su formación personal y profesional. En una entrevista concedida a la revista Esquire, el artista vasco, que se crio en un pequeño pueblo de Guipúzcoa, ha ofrecido una visión íntima y reveladora sobre sus primeros años, su salud delicada y la dinámica familiar que marcó su trayectoria. Aunque su ascenso al estrellato en el mundo del espectáculo no fue su objetivo inicial, actualmente continúa activo y participando en numerosas series y películas de gran éxito.

Relación Conflictiva con su Padre y el Actor

El padre de Karra Elejalde era un hombre muy trabajador y músico, aunque no vio con buenos ojos que su hijo se adentrara en el mundo de la interpretación. El actor relata que su progenitor no le hacía ni gracia que llevara un pendiente, ni que tuviera el pelo verde, ni, evidentemente, que fuera actor. No obstante, cuando Karra comenzó a tener fama, admitió que "alardeaba y chuleaba" de él, lo que sugiere una evolución en la percepción paterna hacia su carrera artística.

Also read 'Yerma' vuelve al teatro en el que nació, bajo la influencia del asesinato de su autor y en el gran año de Lorca

El Rol Protector de su Madre en la Niñez

Mientras que su padre mostraba reservas, la madre de Karra Elejalde actuó de manera muy distinta y le animó a seguir su camino artístico. Ella se encargaba de que no fuera a la iglesia, protegiendo su independencia de las convenciones religiosas de la época. Además, la madre tenía una relación estricta con la salud de su hijo, ya que Karra estaba siempre enfermo, siendo asmático y fumador. Ella no le dejaba jugar ni correr, y lo sacudía si lo veía sudando, lo que evidencia una sobreprotección marcada por la preocupación.

Advertisement

Contexto Histórico Familiar y la Guerra Civil

La familia de Karra Elejalde tiene raíces profundas en la historia de España, específicamente vinculadas a la Guerra Civil. Su madre era hija de un militar de la República, fusilado después de acabar la Guerra Civil, lo que añade una capa de complejidad histórica a su biografía. Karra afirma que, en ningún momento, sintió la necesidad de elegir entre un bando u otro, indicando que no tenía tiempo para sentirse forzado por las divisiones políticas de esa era. Su enfoque se mantuvo siempre en el desarrollo de su identidad personal y profesional.

El Camino Natural hacia la Actuación

El actor explica que su ilusión nunca fue ser artista, creyendo que cuando alguien desea mucho una cosa, no le sale bien. Según sus propias palabras, la profesión lo eligió a él. Fuera ese su objetivo o no, Karra Elejalde ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la interpretación hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos del cine español. A sus 66 años, sigue siendo una figura relevante en la industria, demostrando una versatilidad y compromiso que han perdurado a través de las décadas.