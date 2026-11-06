Karra Elejalde pide que las entradas de cine sean proporcionales al coste de cada película

Karra Elejalde defiende que el precio de las entradas de cine en España sea proporcional al presupuesto de cada película y critica el gasto que supone una salida familiar.

El actor Karra Elejalde ha vuelto a cuestionar el precio de las entradas de cine en España y defiende que el coste de cada butaca debe guardar proporción con lo que cuesta producir la película. Sus declaraciones llegaron durante su visita al programa ' El Hormiguero' y en una entrevista previa con la revista Fotogramas, donde ya había expresado una postura contundente sobre este asunto.

Elejalde sostiene que el gasto real de una salida al cine va mucho más allá del precio del billete. A la entrada hay que sumar las palomitas, los refrescos o la cena posterior, una combinación que, según el intérprete, puede disparar el coste de un simple plan de ocio y complica el acceso a la cultura para muchas familias.

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Por qué Karra Elejalde propone precios según el presupuesto

Karra Elejalde propone que cada película tenga un precio de entrada distinto en función de lo que costó rodarla. En su opinión, el sistema actual no tiene sentido porque obliga a pagar lo mismo por títulos con presupuestos radicalmente diferentes.

En la entrevista con Fotogramas, el actor señaló que no puede ser que una película que costó 1500 millones de dólares se venda al mismo precio en taquilla que una película rodada en Valencia con 1 millón de dólares. Para explicar su idea, recurrió a un ejemplo cotidiano relacionado con la hostelería.

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Elejalde comparó el precio de las entradas con la carta de un bar de pinchos, donde la tortilla, el caviar y la langosta cuestan todos 2 euros. A su juicio, esa uniformidad no es normal, y por eso pregunta por qué no ocurre lo mismo con los precios del cine. Según el actor, una película española que costó 3 millones de euros debería costar 3 euros, mientras que una producción que, según sus palabras, costó 10.000 millones de dólares, como el título 'Terminator 27', debería costar 72 euros.

Argumentos del actor sobre el cine español y las salas

Elejalde sostiene que un sistema de precios escalonados daría más opciones a los espectadores sin que las salas pierdan ingresos. Su propuesta se apoya en la idea de que el público elegiría qué película ver según su presupuesto y su interés.

El intérprete considera que los cines podrían mantener sus ganancias gracias a promociones como el Día del Espectador, una jornada que reúne a numerosas personas en las salas. Con ese modelo, según su argumento, el cine español podría competir mejor con producciones de gran presupuesto.

Para ilustrar el problema que percibe, Elejalde describió el caso de una familia formada por papá, mamá y dos niños que acude al cine con refrescos y palomitas. Al salir, la familia no ha cocinado y tiene que cenar hamburguesa o perrito caliente, lo que eleva la factura hasta los 150 euros. El actor resumió la situación con una frase irónica: veníamos a ver a Brad Pitt, por 67 euros.

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Impacto para las familias y el debate sobre la cultura

La propuesta de Karra Elejalde pone el foco en el acceso familiar a la cultura y en el coste de disfrutar de una película en una sala. Su planteamiento vincula el precio del ticket con el valor real de cada producción y no con un importe único para todos los títulos.

Para los hogares, el debate tiene consecuencias directas, ya que el gasto total de una salida al cine puede superar con facilidad el precio de la entrada por sí solo. Según el relato de Elejalde, esta suma de conceptos es la que hace que el ocio en sala resulte difícil de costear para muchas familias.

La información disponible no recoge una fecha concreta para aplicar un modelo de precios como el que plantea el actor, ni detalla medidas oficiales al respecto. Por ahora, la propuesta se mantiene como una postura pública de Karra Elejalde en el debate sobre el futuro del cine en España.