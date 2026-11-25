Descubre la práctica de coordinación mental Karey Jega del linaje Jamyang Yoga. Aprende la secuencia de gestos manuales para mejorar el enfoque.

La práctica conocida como Karey Jega representa una metodología específica de meditación en movimiento dentro del linaje Jamyang Yoga. Esta técnica combina gestos manuales precisos con el ritmo respiratorio para entrenar la atención y la coordinación física. Karey Jega se utiliza habitualmente de forma sentada y no requiere ningún material adicional para su ejecución correcta.

Mecánica de la Secuencia de Manos

El procedimiento comienza entrelazando los dedos de ambas manos y colocándolas a la altura del pecho. Antes de iniciar los movimientos, es fundamental tomar dos respiraciones cómodas para establecer el estado físico inicial. La inspiración se realiza con las manos entrelazadas manteniéndose en la posición del pecho.

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Al espirar lentamente por la boca, los brazos se extienden hacia delante. Es crucial mantener las manos entrelazadas y paralelas al suelo durante esta extensión. La espalda permanece recta sin doblarse ni moverse durante este desplazamiento. La inspiración siguiente se realiza por la nariz al regresar las manos a la posición inicial del pecho.

Despliegue de Dedos y Coordinación

La complejidad aumenta al volver a espirar hacia delante. En este momento, se extiende específicamente el dedo medio de las manos. La inspiración por la nariz permite regresar las manos al pecho inmediatamente después de este gesto. Este paso requiere una atención consciente para no perder el hilo de la secuencia.

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A medida que avanza la práctica, los dedos se despliegan siguiendo un orden establecido. Los dedos restantes se estiran y repliegan de manera coordinada con el ritmo respiratorio. Esta secuencia permite observar cómo la mente responde ante la necesidad de recordar los pasos exactos.

Integración con la Respiración Consciente

La espiración por la boca se realiza al llevar las manos hacia delante nuevamente. La inspiración por la nariz se lleva a cabo al devolverlas al pecho. Esta sincronización es esencial para el objetivo de atención plena que busca la práctica.

La serie completa se puede repetir 3, 7, 12 o 21 veces. La elección del número de repeticiones depende del tiempo disponible en el momento de la sesión. Es posible aumentar el número de repeticiones una vez que se conoce bien el orden de los gestos.

Beneficios y Origen del Linaje

Cuando se domina la secuencia, se puede optar por cerrar los ojos para mejorar la concentración interna. Las manos y muñecas deben mantenerse en una posición cómoda durante todo el ejercicio. Si algún movimiento causa dolor, se debe detener la práctica inmediatamente.

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En la tradición de Jamyang Yoga, Karey Jega sirve para observar el estado mental en el momento presente. Si se pierde el hilo de los movimientos, se puede volver al gesto siguiente sin buscar una ejecución perfecta. La práctica no sustituye al entrenamiento físico ni requiere atribuirle efectos medibles sobre el rendimiento deportivo.

Transmisión y Formación en Yoga Tibetano

Karey Jega forma parte de las enseñanzas de yoga tibetano del linaje Jamyang Yoga. Esta transmisión específica ha sido recibida por el Maestro Sangye Dorje. La práctica permite percibir cada cambio de posición de forma detallada.

Entre los movimientos, se dejan las manos entrelazadas junto al pecho durante una respiración completa. El objetivo es percibir la transición entre estados y coordinarla con la respiración. La intención principal es seguir la secuencia y observar cómo se realiza la tarea durante unos minutos.