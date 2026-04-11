Kara Swisher Explora la Búsqueda Moderna de la Longevidad: ¿Qué Funciona Realmente?

CNN estrena una serie que examina la obsesión de los multimillonarios tecnológicos con la longevidad, desmitificando el tema y ofreciendo consejos prácticos para una vida más larga y saludable, centrada en el bienestar y el propósito.

La búsqueda de la inmortalidad, un anhelo tan antiguo como la propia humanidad, ha experimentado una metamorfosis en la era moderna. De la épica de Gilgamesh, que narra la angustiosa búsqueda de la inmortalidad tras la pérdida de un ser querido, a los mitos de la Fuente de la Juventud, que resonaron desde la época de Alejandro Magno hasta la era dorada de los exploradores españoles, la promesa de una vida eterna ha cautivado la imaginación humana.

Hoy en día, esta búsqueda se manifiesta de una manera diferente, impulsada por los multimillonarios tecnológicos que invierten en inteligencia artificial, suplementos y tratamientos médicos en un intento audaz de descifrar el código de la longevidad, aspirando a vivir no para siempre, sino tanto como sea posible, y en el mejor estado de salud imaginable. Esta obsesión moderna con la vida prolongada, y la verdad subyacente sobre los factores que verdaderamente contribuyen a una existencia más larga y saludable, es el tema central de la nueva serie de CNN, de seis partes, titulada “Kara Swisher Wants to Live Forever”.\El programa, cuyo estreno está programado para el sábado a las 9 am, hora de Miami, plantea preguntas cruciales sobre los límites de la búsqueda humana de la longevidad, desentrañando las verdades de la mera charlatanería y examinando cómo se puede democratizar el acceso a una mejor salud para la población en general. Kara Swisher, al frente de esta exploración, comparte sus conclusiones esenciales: gran parte de las inversiones que los llamados “tech bros” están realizando en el campo de la longevidad se desvían del verdadero camino, pero existen estrategias reales y significativas para aumentar la esperanza de vida, no solo en términos de años, sino también en calidad de vida. Swisher enfatiza la importancia de centrarse en el período de vida saludable, es decir, vivir tanto tiempo como sea posible en un estado de bienestar óptimo. Ofrece, además, una guía práctica sobre cómo implementar cambios graduales en el estilo de vida que pueden marcar una diferencia tangible en la salud y el bienestar a largo plazo. Es imperativo comprender las lecciones clave que los multimillonarios están pasando por alto, para que cada individuo pueda comenzar a tomar decisiones informadas y mejorar su propia calidad de vida.\La serie también nos recuerda el significado inherente a la vida, citando la mitología griega, donde la diosa Eos, en su amor por Tithonus, le concedió la inmortalidad pero olvidó pedir juventud eterna. Esta historia resalta una pregunta fundamental en la conversación sobre la longevidad: ¿por qué queremos vivir para siempre, a qué costo y qué haríamos con más tiempo? Xuan-Mai Nguyen, investigadora en ciencias de la salud, del Million Veteran Program del VA Boston Healthcare System, aconseja a sus pacientes no solo enfocarse en sumar años a su vida, sino en maximizar el presente. “Si vas a vivir de cinco a diez años adicionales, ¿cuáles son esas cosas que quieres hacer? Trata de ser consciente y tener un propósito en términos de lo que estás tratando de lograr”, recomienda. La serie señala que muchos de los iconos culturales que buscan el elixir de la juventud podrían estar perdiendo de vista el punto esencial. En lugar de obsesionarse con la duración de la vida, se debería priorizar las relaciones significativas, el propósito y el impacto positivo en los demás. La clave está en comprender la diferencia entre la esperanza de vida, que es el número total de años vividos, y el período de vida saludable, que se refiere a los años vividos en buen estado de salud. Un enfoque sensato es vivir más tiempo, pero sobre todo, vivir una vida más saludable y libre de limitaciones. El Dr. John Batsis, un reconocido geriatra, subraya la importancia de la funcionalidad sobre la cantidad de tiempo. Muchos adultos mayores prefieren mantener su autonomía e independencia en lugar de prolongar su vida con problemas de salud





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Longevidad Salud Esperanza De Vida Bienestar Estilo De Vida

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salman Rushdie y su pasión por Goya y El Bosco en el Museo del PradoEl escritor Salman Rushdie comparte su profunda conexión con Goya y El Bosco, dos pilares del arte en el Museo del Prado, y reflexiona sobre la vejez, la actualidad y la función del arte en la sociedad. Explora la influencia de estos artistas en su obra literaria y sus perspectivas sobre el mundo contemporáneo.

Read more »

Espejos n.º 3: Explorando los fantasmas de la identidadEn Espejos n.º 3, Laura, una joven estudiante de música, sufre una crisis existencial que la lleva a un accidente. Recogida y cuidada por Betty, la película explora el dolor y la transición a través de una estructura familiar heterodoxa y referencias cinematográficas. El director Christian Petzold presenta su película en el D’A – Festival de Cinema d’Autor de Barcelona.

Read more »

Paz Vega conmueve a sus seguidores con un mensaje de introspección sobre la insatisfacción y la búsqueda de la autenticidadLa actriz Paz Vega comparte un mensaje enigmático en redes sociales que revela sentimientos de insatisfacción y la dificultad de asumir verdades internas. El escrito genera sorpresa y preocupación entre sus seguidores, que reaccionan con apoyo y empatía.

Read more »

Estrategias para el manejo del Párkinson: un enfoque interdisciplinario y la importancia del diagnóstico tempranoCon motivo del Día Mundial del Párkinson, el artículo analiza las estrategias para el manejo de la enfermedad, destacando el enfoque interdisciplinario, la importancia del diagnóstico temprano y los avances en investigación y tratamiento. Explora la combinación de terapia farmacológica, rehabilitación y el papel crucial de la logopedia, fisioterapia, neuropsicología y psicología clínica, junto con el impacto del ejercicio físico y la alimentación en la calidad de vida del paciente. Además, se revisan las innovaciones tecnológicas y las perspectivas de futuro en la investigación.

Read more »

Emilio del Río explora la fascinante 'Pequeña historia de la antigua Roma'El escritor y filólogo Emilio del Río presenta su nuevo libro, 'Pequeña historia de la antigua Roma', una obra divulgativa que explora la rica historia del Imperio Romano, desde sus orígenes hasta su legado duradero en la sociedad actual. El autor destaca la importancia de conocer la historia romana para comprender nuestra propia identidad y el mundo en el que vivimos.

Read more »

Valérie Belin explora la fugacidad de la belleza en el Museo PicassoEl Museo Picasso de Barcelona presenta una exposición de 32 obras de Valérie Belin, que cuestiona la construcción social de la belleza y la identidad a través de la fotografía. La muestra explora temas como la vanidad, los estereotipos, el poder de la imagen y la frontera entre realidad y ficción.

Read more »