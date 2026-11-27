Inauguración de Kanal en Bruselas, el mayor museo de Europa con 40.000 metros cuadrados y alianza estratégica con el Centro Pompidou hasta 2031.

El complejo Kanal Centro Pompidou ha inaugurado sus puertas en Bruselas, consolidándose como el mayor espacio museístico de Europa con 40.000 metros cuadrados de superficie. Ubicado en el límite entre el centro de la capital belga y el municipio de Molenbeek, este gigantesco centro cultural ocupa las instalaciones de un antiguo garaje y taller de la marca Citroën. La inauguración oficial coincide con un sábado, momento en el que el museo abre sus puertas al público con una vocación clara de transformación social y revitalización urbana.

Ubicación estratégica en Sainctelette-Yser

Kanal se sitúa en una intersección conocida como Sainctelette-Yser, una zona que experimenta obras constantes y cuyo acceso puede resultar complicado para los visitantes. Esta ubicación, cercana a Molenbeek, localidad donde residieron algunos de los perpetradores de los atentados de París en 2015 y Bruselas en 2016, busca ayudar a revitalizar una área multicultural importante. El proyecto contempla no solo la exposición de arte, sino también la integración de un parque infantil de 700 metros cuadrados, una biblioteca, una librería y un centro de investigación para la comunidad local.

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Colaboración estratégica con Centro Pompidou

La alianza estratégica firmada en 2017 entre la Región de Bruselas-Capital y el Centro Pompidou de París es el pilar fundamental del proyecto. Este acuerdo, que se extenderá hasta 2031, implica que el centro francés pone a disposición de Kanal obras de su colección mediante una inversión anual estimada de 2 millones de euros. Además, el Pompidou ofrece consultoría en gestión de colecciones y producción de exposiciones, permitiendo la presentación de recorridos semipermanes y dos exposiciones temporales cada año.

Amplia oferta cultural y social

El museo ofrece un espacio versátil que incluye galerías de arte, un auditorio para espectáculos, un restaurante llamado Jeanne y una brasserie llamada Carrosserie. Paul Smith supervisa el diseño de los talleres que funcionaban anteriormente como garaje de la marca Citroën. La mitad de la superficie total es de acceso público y gratuito, y durante el fin de semana inaugural permanecerá abierto durante 36 horas continuas. La primera visita la realizaron 5.000 escolares procedentes de 27 colegios de la zona, subrayando su compromiso educativo.

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Expansión internacional del Pompidou

Esta alianza se enmarca en la expansión internacional del Centro Pompidou, que ya abrió sucursales en Málaga en 2015, Shanghái y Seúl, con previsiones de abrir en Brasil en 2029. El centro original en París cerró por cinco años y prevé reabrir en 2030, mientras que su colección contiene 120.000 obras. La rivalidad con museos descomunales como el Louvre o el Metropolitan es la aspiración de este nuevo macroespacio europeo.

Desafíos y controversias del proyecto

A pesar de la colaboración con el Pompidou, que también abrió centros en Metz en 2010 y Massy para 2027, el proyecto Kanal ha levantado ampollas. La ingeniería del edificio es complicada, con operarios aún finalizando detalles como las barandillas y los ascensores. A diferencia de museos tradicionales, este espacio permite relajarse y reflexionar, aspirando a ser un referente cultural que compita con los grandes macromuseos europeos.