Juzgado de Madrid llama a declarar a dos policías en el caso de Miguel Ángel Rodríguez y la filtración de datos de periodistas

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos cita a dos agentes de policía para que testifiquen sobre la identificación de periodistas de El País. Rodríguez difundió sus datos en un chat de WhatsApp con falsedades, lo que llevó a una investigación que inicialmente fue rechazada por la magistrada y luego reabierta por la Audiencia Provincial.

La jueza que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por un presunto delito de revelación de secretos ha citado a declarar como testigos a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía que identificaron a los periodistas de El País mientras estos elaboraban una información relacionada con Isabel Díaz Ayuso y su pareja.

Posteriormente a esta identificación, Miguel Ángel Rodríguez difundió los datos de los periodistas en un grupo de WhatsApp, donde además de publicar sus identidades y fotografías, vertió falsedades sobre su labor profesional. Los dos policías deberán comparecer el próximo 19 de mayo ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, según la providencia a la que ha tenido acceso este medio. La magistrada Raquel Robles, en un primer momento, había rechazado la querella presentada por el PSOE, a la que posteriormente se unió otra querella promovida por el periódico El País y los dos periodistas afectados. La Fiscalía había apoyado la apertura de una investigación penal, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 25 descartó la existencia de un delito de revelación de secretos. Según su conclusión inicial, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso solo se había limitado a difundir la identidad y las fotos de los dos periodistas de El País. Sin embargo, el recurso de los querellantes contra esta decisión fue admitido por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial. Los magistrados de la instancia superior corrigieron la decisión de la magistrada de primera instancia y le ordenaron practicar diligencias de investigación. Consideraron especialmente pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este, efectivamente, procedió a su difusión. Miguel Ángel Rodríguez se implicó activamente en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras la revelación por parte de elDiario.es de una denuncia por fraude fiscal contra él. Durante esas semanas, Rodríguez se dedicó a lanzar ataques contra los medios de comunicación que cubrían el caso. El jefe de gabinete de Ayuso llegó a amenazar a elDiario.es difundiendo un bulo que aseguraba que redactores de este periódico habían intentado acceder a la residencia de Ayuso encapuchados. Paralelamente, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que estaban recabando información sobre el caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta autonómica y su pareja. Rodríguez llegó a afirmar públicamente: Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. El PSOE fue la primera formación política en interponer una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, a la que siguieron sendas querellas presentadas por el periódico El País y los dos reporteros afectados. En todos los casos, se acusaba a Rodríguez de haber expuesto de forma supuestamente delictiva a los reporteros, añadiendo la sospecha de que había obtenido esos datos de forma irregular de fuentes policiales o de alguno de los agentes encargados de la custodia de la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa penal y que un periodista de El País prestara declaración como testigo, además de aportar el mensaje de WhatsApp de Rodríguez a la investigación. La respuesta inicial del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada argumentó para avalar la actuación de Rodríguez que la simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendida en el concepto de secreto, dato o información reservada, ya que ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas había tenido lugar con su sola identificación nominal. Esta argumentación fue posteriormente revocada por la Audiencia Provincial





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