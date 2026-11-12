Juzgado cierra Núcleo Nacional y suspende actividad tras detenciones en España

La magistrada Tardón ordena el cierre de sedes y detenciones por asociación ilícita, violencia y discriminación contra colectivos vulnerables en varias ciudades.

La magistrada de la Audiencia Nacional, Tardón, ha dictado un auto firme que ordena la suspensión inmediata de la actividad de Núcleo Nacional y la clausura de sus locales. Esta resolución judicial busca detener la difusión de contenido ilegal a través de redes sociales y medios digitales, tras investigar la estructura de la organización durante meses.

Firmeza del cierre y registro de sedes

La autoridad judicial ha solicitado expresamente el bloqueo de cualquier material que se difunda en plataformas digitales o en la red. Las nuevas medidas adoptadas por la jueza se suman a las cautelas ya aplicadas sobre los principales miembros de Núcleo Nacional que fueron detenidos y puestos a disposición judicial.

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La intervención incluyó hasta una docena de registros en diferentes puntos del país, incluyendo la sede central de la formación política en Madrid. Los agentes aseguraron armas prohibidas como puños americanos y pistolas Taser, aunque no se pudo imputar tenencia de armas de fuego convencionales debido a que la mayoría de los imputados contaban con licencia.

Alcance territorial y perfil de los detenidos

Las detenciones se extendieron por todo el territorio nacional, afectando a individuos en diversas comunidades autónomas. Fueron arrestados cinco individuos en Madrid, un par en Valladolid, tres en Asturias, y uno cada uno en Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante.

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Los detenidos ya cumplen con la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de sus pasaportes. Además, deben comparecer semanalmente en el juzgado todos los viernes para informar sobre su paradero y actividades durante la instrucción del procedimiento.

Calificación jurídica de los delitos

Aunque la calificación final podría modificarse a lo largo de la investigación, la magistrada considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra todos los ciudadanos. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades, pero el foco actual recae en la asociación ilícita y la incitación a la violencia.

Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, así como por delitos de edad e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables. La organización era acusada de incitar a realizar acciones de odio y discriminación, lo que motiva la firmeza de las medidas cautelares dictadas.

Repercusiones y contexto político

Este caso judicial se enmarca en un contexto de alta tensión política en España. Mientras las fuerzas de seguridad aplican estas medidas, el Gobierno ha sacado adelante el decreto que prohíbe los desahucios hasta 2031, esquivando el rechazo del PP, Vox y Junts.

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Los socios de Gobierno han pedido la dimisión del ministro Marlaska tras las cargas policiales durante la huelga general. En paralelo, la jueza Tardón imputa al exdelegado del Gobierno en Ceuta, citándole a declarar el próximo 18 de noviembre, lo que refleja la intensidad de los procesos judiciales en curso.