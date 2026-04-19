Juzgado admite querella contra el alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), interpuesta por una exconcejala de su partido. La denuncia alega delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. El tribunal también ha imputado al Partido Popular por falta de amparo. La exconcejala será citada a declarar y se le realizará un reconocimiento médico forense.

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha decidido admitir a trámite la querella presentada contra el alcalde de Móstoles , Manuel Bautista (PP). La denuncia fue interpuesta por una exconcejala de su propio partido y la magistrada considera que existen indicios de delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

La jueza titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer ha admitido a trámite la querella, que también señala al Partido Popular (PP), y ha citado a la exconcejala para que declare el próximo 29 de junio. La querella fue presentada el pasado 17 de febrero, después de que la exedil denunciara internamente al alcalde por los presuntos delitos mencionados y por la supuesta falta de amparo por parte del PP.

El auto judicial también ordena que la exconcejala sea examinada por un médico forense con el fin de determinar las lesiones sufridas como consecuencia de los hechos denunciados. La magistrada argumenta que las actuaciones realizadas hasta el momento sugieren la posible existencia de los delitos que se le imputan al alcalde, cuya instrucción corresponde a su juzgado.

Esta decisión se produce después de que la Fiscalía instara al juzgado a dar impulso procesal a las diligencias, ante la aparente inactividad del mismo en este asunto. La querella, firmada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, detalla las vivencias de la exconcejala desde que comenzó a colaborar en la campaña electoral del alcalde en otoño de 2022.

Suárez-Valdés explicó que la inacción inicial y el fracaso de los mecanismos internos de protección, junto con la falta de respuesta institucional del PP, obligaron a su defendida a recurrir a la vía penal, una opción que intentó evitar inicialmente. El letrado afirma que la querella se basa en un extenso material probatorio que busca demostrar, en primer lugar, presuntas solicitudes de favores sexuales por parte del alcalde a la víctima con el fin de establecer una relación personal.

En segundo lugar, la querella pretende acreditar que, tras la negativa de la exconcejala, se desencadenó un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con la intención de aislarla e invisibilizarla profesionalmente, lo que finalmente la llevó a dimitir en 2024. Por estos motivos, la acción penal se dirige también contra el PP como persona jurídica, al considerarse que hubo omisión y fracaso en sus protocolos de protección y ausencia de reacción institucional.

La querella también menciona la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid a diversos medios de comunicación, revelando incluso su identidad, hechos que, según el abogado, podrían constituir delitos de revelación de secretos. Por su parte, el alcalde de Móstoles ha negado en todo momento cualquier tipo de acoso sexual o laboral.

El Ayuntamiento de Móstoles reiteró el viernes pasado que las acusaciones son falsas, carecen de credibilidad y no cuentan con respaldo probatorio, añadiendo que el alcalde aún no había sido notificado formalmente de la querella. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al alcalde el mismo viernes, argumentando que se encontraba en una situación de indefensión y calificando de abuso el manejo del asunto por parte del Gobierno central.





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Móstoles Alcalde PP Acoso Sexual Acoso Laboral

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

José Manuel Baltar, nuevo presidente de la patronal de la sanidad privadaBaltar tiene una amplia experiencia en gestión sanitaria pública y en el ámbito de la sanidad privada. Más información:Carlos Rus deja la presidencia de la patronal de la sanidad privada

Read more »

Las palabras de admiración de Bautista hacia Carlos Alcaraz: 'Se mantendrá en la cima por muchos años'El castellonense, tras anunciar su retirada, ha expresado su asombro por el número dos del mundo, al que ha augurado un futuro muy exitoso en el tenis.

Read more »

Roberto Bautista explica la adaptación de Alcaraz tras su ruptura con Ferrero: 'Está demostrando...'El extenista analizó los primeros meses del murciano tras cambiar de entrenador. Un escenario al que Carlos se habría adaptado a la perfección tras los primeros torneos de la temporada.

Read more »

Ucrania, en directo hoy el partido de clasificación para el Mundial femeninoSigue en directo el España . Ucrania del 18 de abril, el partido de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en el Estadio Nuevo Arcángel

Read more »

Manuel Escribano abre plaza con toros de Victorino Martín en la MaestranzaManuel Escribano será el encargado de abrir plaza en la corrida de toros de la ganadería Victorino Martín en la Real Maestranza de Caballería. El festejo, que se celebra este sábado, contará con toros de encaste Santa Coloma, conocidos por su bravura y seriedad.

Read more »

Manuel Escribano y Borja Jiménez: Duelo de Titanes con Toros de Victorino Martín en la MaestranzaLa Real Maestranza acogió un emocionante mano a mano entre los diestros sevillanos Manuel Escribano y Borja Jiménez, enfrentándose a la desafiante ganadería de Victorino Martín en una tarde previa a la feria llena de expectación y concurrida por personalidades del ámbito social y cultural.

Read more »