Juzgado admite querella contra alcalde de Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

La justicia ha admitido a trámite la querella de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, investigando presuntos delitos de acoso sexual y laboral tras el archivo del caso por parte del Partido Popular.

La justicia ha dado un paso significativo en el ámbito político regional tras la admisión a trámite de la querella presentada contra el actual alcalde de Móstoles . El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ha formalizado el proceso contra el regidor, quien se enfrenta a graves acusaciones interpuestas por una exconcejala del Partido Popular .

Entre los delitos señalados en la denuncia se encuentran presuntos actos de acoso sexual, acoso laboral, atentados contra la integridad moral, lesiones, coacciones y un delito de revelación de secretos. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la gestión municipal, ya que la querellante sostiene haber sido víctima de una persecución sistemática durante el ejercicio de sus funciones públicas. Antes de llegar a los tribunales, la denunciante intentó canalizar su queja a través de los mecanismos internos del Partido Popular. Según los informes disponibles, el asunto fue elevado hasta el Comité de Dirección Nacional de la formación, organismo que, tras analizar el expediente, decidió archivar la investigación sin adoptar medidas adicionales. Esta falta de respuesta institucional previa ha provocado que la querella se extienda también hacia el partido, al cual se le cuestiona por su gestión interna ante casos de posible violencia de género y acoso. La denunciante sostiene que la omisión de la formación política agravó su situación personal y profesional, dejándola en una posición de vulnerabilidad absoluta ante el alcalde. Por su parte, el alcalde de Móstoles ha reaccionado públicamente negando de forma tajante cualquier irregularidad. El regidor ha manifestado que, una vez sea notificado oficialmente de la demanda, presentará su defensa respaldada con todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. Según su interpretación de los acontecimientos, el hecho de que la jueza haya admitido la querella responde simplemente a un trámite procedimental lógico y no implica, bajo ningún concepto, la existencia de indicios de culpabilidad o una condena anticipada. Asimismo, ha expresado su compromiso de continuar trabajando por los ciudadanos de Móstoles, a pesar de la presión mediática y política que rodea al caso. El alcalde ha aprovechado la ocasión para cuestionar el manejo de la información en este proceso, denunciando una supuesta filtración mediática. Según su testimonio, la denuncia fue presentada formalmente el 17 de febrero, pero el contenido de la misma ya ocupaba titulares en diversos medios de comunicación diez días antes, lo cual le habría impedido ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva. Mientras tanto, desde la cúpula del Partido Popular, se ha intentado desviar la atención, acusando a la izquierda de utilizar este caso como una cortina de humo para ocultar las crisis internas del Gobierno central, lo que añade una capa de polarización política a una investigación que, de momento, se encuentra en sus fases judiciales iniciales





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