Análisis de las actitudes de menores de 35 años en España respecto a la democracia tras quince años del 15-M y la crisis de instituciones.

Quince años después de las manifestaciones del 15 de mayo de 2011, que reivindicaban una regeneración democrática en España, la percepción de la juventud ha experimentado un cambio significativo. Los menores de 35 años se perfilan ahora como el grupo demográfico más dispuesto a aceptar un gobierno autoritario bajo ciertas circunstancias, marcando una ruptura con el espíritu original del movimiento estudiantil.

Contexto histórico del movimiento 15-M

El 15 de mayo de 2011, la inmensa mayoría de quienes ocuparon plazas y calles no superaban los 35 años, aunque contaban con un inmenso apoyo transversal de toda la ciudadanía. Aquel movimiento ciudadano fue el más importante desde la Transición, centrado en la demanda de justicia social y participación política. Sin embargo, quince años después, las reivindicaciones de aquel entonces no se han llevado a la práctica y hemos caminado en dirección opuesta en muchas cuestiones planteadas.

Also read Sueldos y adaptación de albañiles hondureños en España: análisis de salarios

Encuesta del CIS sobre regímenes políticos

El 13 de octubre de 2025, el diario El País titulaba: Más del 21% de la población considera que los años de la dictadura fueron buenos o muy buenos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas. El periódico hacía eco de una encuesta elaborada por dicho centro, donde se preguntaba a la ciudadanía por sus preferencias por la democracia y el franquismo. La encuesta reveló datos específicos por grupos de edad, destacando la postura de los más jóvenes.

Actitudes de la población joven hacia el franquismo

Al distinguir por grupos de edad en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, se observa que en los menores de 35 años, un 18,1% consideraba que los años del franquismo eran buenos o muy buenos, tres puntos por debajo del conjunto de la población. Es decir, los más jóvenes aparecen como menos franquistas que el total de la ciudadanía, aunque muestran mayor predisposición hacia liderazgos autoritarios en comparación con otros grupos.

Advertisement

Crisis institucional y liderazgo global

El problema de la vivienda, central en las protestas del 15 de mayo de 2011, hoy está en una peor situación. Las reformas de regeneración democrática tampoco han visto la luz y las instituciones gozan de una menor confianza. En el ámbito internacional, Donald Trump es el paradigma de políticos cuya agenda es reducir el control de la ciudadanía. La Unión Europea ni está, ni se la espera, ante la disputa por el liderazgo mundial entre autocracias como China y Rusia.

Desafíos futuros de la democracia española

Nuestras sociedades parecen mirar en el espejo de la antigua Esparta, abandonando el sueño de ser una Atenas moderna. Los partidos son cada vez menos plurales y toleran peor la crítica, mientras los sistemas electorales no se han alterado. Los jóvenes enfrentan un contexto donde la pulsión autoritaria es dominante, cuestionando si el liderazgo fuerte prevalecerá sobre los argumentos y la razón en las próximas décadas.