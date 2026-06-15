Justin Gaethje destrona a Ilia Topuria y se corona campeón ligero de la UFC en la Casa Blanca

El estadounidense Justin Gaethje venció por nocaut técnico al invicto Ilia Topuria en el cuarto asalto para convertirse en el nuevo campeón del peso ligero de la UFC durante el evento UFC Freedom 250 celebrado en los jardines de la Casa Blanca.

El defensor del título, Ilia Topuria , perdió su cinturón de peso ligero de la UFC tras ser derrotado por el estadounidense Justin Gaethje en el cuarto asalto de una velada histórica organizada en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C.

El evento, denominado UFC Freedom 250, se celebró en un recinto temporal construido en los jardines de la residencia presidencial, bajo la atenta mirada del presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, junto a otras destacadas figuras del deporte. Topuria, invicto como profesional con un récord de 17-0, salió con su estilo agresivo característico en el primer asalto, avanzando para limitar el juego de piernas de Gaethje.

Sin embargo, el estadounidense respondió con un potente golpe de derecha que marcó el rumbo del combate. Gaethje, conocido como 'The Highlight', dominó el resto del asalto con un constante intercambio de golpes, aunque Topuria logró conectar ataques bajos dirigidos a la zona del hígado. En el segundo asalto, Topuria intentó una estrategia de grappling, buscando un mataleón hacia el minuto y medio, pero no supo capitalizar la oportunidad en el suelo.

La lucha continuó con agarres y un ritmo intenso, pero la visión del luchador hispano-georgiano pareció empeorar tras encajar un golpe de izquierda y una combinación 1-2. Para el tercer asalto, Gaethje mantuvo la iniciativa, castigando los costados de un Topuria que mostraba signos de fatiga.

En el cuarto asalto, la tendencia se confirmó: Gaethje, con mayor claridad y potencia, castigó repetidamente los costados de su rival, forzando la intervención del árbitro para detener el combate y declarando al estadounidense como nuevo campeón del peso ligero de la UFC. La derrota marking the end of Topuria's undefeated streak and his reign as champion, while Gaethje's victory was a stunning upset in one of the most unusual venues in UFC history





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