En un evento histórico en los jardines de la Casa Blanca, Justin Gaethjevenció por KO técnico a Ilia Topuria, arrebatándole el título de peso ligero de la UFC tras 17 victorias consecutivas del español. La pelea, marcada por un duro castigo en el primer round y un tenso momento médico en el tercero, terminó cuando el equipo de Topuria decidió rendirse antes del quinto asalto. Conor McGregor ya predijo el regreso del derrotado.

En una velada histórica organizada en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C. , el campeón defensor Ilia Topuria perdió su corona de peso ligero de la UFC tras sufrir su primera derrota profesional.

El veterano Justin Gaethje, de 37 años, coronado como nuevo monarca mediante un KO técnico al final del cuarto asalto, hizo realidad uno de los mayores pronósticos sorpresa. La pelea,裁定 tras la intervención del equipo de Topuria, fue una auténtica batalla desde el primer round, momento clave donde el español de origen georgiano recibió un duro castigo. Un corte en su ojo derecho y el castigo acumulado mermaron visibly su capacidad.

Al final del tercer asalto, un momento de alta tensión se vivió cuando el médico revisó a Topuria, quien admitió no ver casi nada. Pese a que el árbitro permitió un round más, la suerte estaba echada. El cuarto asalto confirmó el dominicano de Gaethje, y tras su conclusión, el hermano de Topuria tomó la decisión de tirar la toalla. Topuria abandonó el octógono visiblemente lesionado con ayuda de su equipo.

La velada, que coincidió con el cumpleaños de Donald Trump, generó un gran revuelo. Fuera del cuadrilátero, Conor McGregor mostró su apoyo al derrotado, augurando su regreso más fuerte. El evento también coincidió con el lanzamiento de las predicciones para el Mundial 2026 y la fiebre por los cromos del torneo en España, donde los álbumes se agotan y se organizan intercambios en plazas públicas.

Gaethje, con esta victoria, se consagra como nuevo campeón indiscutido del peso ligero, mientras se especula sobre una posible revancha futura





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