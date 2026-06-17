Justicia británica obliga a gestores de fondos a tributar por rentas diferidas y refuerza doctrina de realidad económica que aplica la AEAT

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictamina que los gestores como Alex Gerko deben pagar impuesto sobre la renta por sus ganancias diferidas, cerrando la vía de usar sociedades para tributar por Impuesto de Sociedades. La sentencia consagra el principio de primacía de la realidad económica sobre la forma jurídica, una doctrina que la Agencia Tributaria española aplica con rigor contra el uso de estructuras societarias para mitigar la factura fiscal de profesionales de la inversión.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha emitido un fallo histórico que obliga a los grandes gestores de fondos, como el multimillonario Alex Gerko, fundador de la firma de trading algorítmico XTX Markets y uno de los mayores contribuyentes individuales del país, a pagar el impuesto sobre la renta por sus ganancias diferidas.

La decisión cierra la puerta a estructuras societarias que permitían tributar这些 ingresos a través del impuesto de sociedades, un gravamen considerably más bajo, y consagra el principio de la primacía de la realidad económica sobre la forma jurídica, un criterio que la Agencia Tributaria española (AEAT) aplica con rigor desde hace años. El caso se remonta al periodo entre 2010 y 2015, cuando Gerko y un equipo de programadores trabajaban para el fondo de cobertura GSA Capital.

Su plan de retribución canalizaba hasta el 50% de los beneficios generados en tres años a través de una sociedad instrumental dentro de una sociedad de responsabilidad limitada mixta (LLP). La defensa argumentaba que esto suponía una "doble imposición masiva" al aplicar luego el impuesto sobre la renta sobre rentas ya gravadas por el impuesto de sociedades.

Sin embargo, el tribunal desestimó unánimemente este razonamiento, señalando que los beneficios diferidos constituyen rentas sujetas al impuesto sobre la renta y no existe solapamiento relevante con el impuesto de sociedadespagado por la empresa, estableciendo una analogía con la distinción entre el impuesto de sociedades de una compañía y el impuesto sobre la renta de los accionistas por dividendos. Esta victoria de la Hacienda británica tiene amplias resonancias, especialmente en España, donde la AEAT mantiene una doctrina férrea contra el uso de sociedades pantalla para mitigar la factura fiscal de profesionales de la inversión.

Si un gestor de fondos en España intentara estructurar sus bonos o comisiones de éxito a través de una sociedad limitada propia para tributar al 25% del Impuesto sobre Sociedades en lugar de los tramos progresivos del IRPF (que superan el 47% e incluso el 50%), se toparía con la jurisprudencia del Tribunal Supremo español. Este cuerpo legal determina que cuando el valor es generado de forma personal y directa por el socio -como en el diseño de algoritmos, la consultoría o la operativa en mercados financieros-, la sociedad no puede actuar como un mero instrumento de elusión fiscal.

La ley obliga a valorar las operaciones vinculadas a precios de mercado y, si la sociedad carece de medios materiales y humanos ajenos al socio, se imputa la totalidad de las rentas al contribuyente en su declaración de la renta. Este caso británico pone sobre la mesa el debate sobre el tratamiento de las retribuciones asociadas al éxito de las inversiones, una cuestión que en España está bajo escrutinio sistemático y refuerza la posición de la administración tributaria en la aplicación del principio de la realidad económica.

La sentencia británica, que follows un criterio ya consolidado en España, subraya que las formas jurídicas no pueden oscurecer la naturaleza personal de los ingresos derivados de la actividad profesional, independientemente de los mecanismos de diferimiento o canalización que se utilicen. La Hacienda española, al igual que su homóloga británica, persigue con determinación las estructuras que buscan transformar rentas del trabajo en rentas del capital para beneficiarse de tipos impositivos reducidos, y este fallo refuerza internacionalmente esa línea de actuación.

Para los profesionales del sector financiero, el mensaje es claro: la planificación fiscal debe ajustarse a la sustancia económica real de las transacciones, y los intentos de crear sociedades instrumentales sin sustancia propia serán examinados con lupa por los tribunales y las autoridades fiscales, con el riesgo de que se reclasifiquen las rentas y se apliquen los tipos correspondientes al trabajo personal, con sus consiguientes recargos e intereses de demora. La sentencia británica, que afecta a un contribuyente de la talla de Gerko, sienta un precedente significativo y probablemente inspirará acciones similares en otras jurisdicciones, incluida España, donde la lucha contra la elusión fiscal en el ámbito de los servicios financieros y la gestión de activos es una prioridad declarada.

En resumen, este caso ilustra una tensión clásica en el derecho tributario internacional: la frontera entre la retribución al trabajo personal y la retribución al capital. Mientras el Reino Unido ha zanjado la cuestión con un fallo contundente, en España la AEAT ya aplica de forma sistemática la doctrina del "socio-administrador" y la valoración de operaciones vinculadas para desenmascarar estructuras que ocultan rentas del trabajo detrás de sociedades, asegurando que estos ingresos tributen conforme a la naturaleza real de su origen, es decir, en el IRPF y no en el Impuesto sobre Sociedades





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