La justicia confirma que un trabajador puede ser despedido por dejar de asistir a la oficina, aun cuando la empresa tenga dos meses de deuda salarial, ya que debe seguir cauces legales.

La justicia laboral ha emitido una resolución clara que limita las acciones directas de los empleados ante impagos: si un trabajador lleva dos meses sin cobrar y decide dejar de acudir a su puesto de trabajo, la empresa está legitimada para proceder a su despido disciplinario. Esta decisión judicial se apoya firmemente en el Estatuto de los Trabajadores, estableciendo que el incumplimiento del deber de asistencia por parte del empleado constituye una causa justificada para la extinción del vínculo laboral, independientemente de que la compañía haya infringido previamente sus obligaciones de pago.

Marco legal del deber de asistencia

El fundamento de esta sentencia radica en el artículo 5, letra a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, el cual impone a los trabajadores el deber básico de cumplir con sus obligaciones contractuales de conformidad con las reglas de la buena fe y la diligencia. Según esta normativa, mientras el contrato de trabajo no se extinga formalmente a través de los cauces legales establecidos, la relación laboral se mantiene en pleno vigor. Por tanto, la decisión unilateral de un trabajador de abandonar la oficina no se interpreta como una acción de protesta colectiva o huelga, sino como un abandono del puesto de trabajo caracterizado por ausencias injustificadas.

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Consecuencias del abandono de puesto

Al determinar que la falta de asistencia no es una medida de fuerza legítima, la justicia valida la posición de la empresa al iniciar el proceso de despido disciplinario. Este procedimiento exige que la notificación al trabajador incluya detalladamente los hechos que motivan la sanción y la fecha precisa en la que tendrá efecto la resolución. En el caso concreto analizado, el tribunal rechazó la argumentación del empleado de que su ausencia era una respuesta proporcional a la deuda acumulada, subrayando que la vía del autoayuda no está permitida en el derecho laboral español para resolver disputas contractuales.

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Opciones legales ante la deuda salarial

Frente a la situación de impago, la justicia señala que la alternativa correcta para el trabajador habría sido recurrir a la vía judicial ordinaria en lugar de dejar de trabajar. La normativa ampara al empleado cuando la empresa incumple el artículo 4.2 f) del Estatuto de los Trabajadores, que obliga al empleador a liquidar y pagar el salario de manera puntual y documentada en la fecha y lugar convenidos o según los usos y costumbres vigentes. El plazo máximo para el abono de retribuciones periódicas no puede exceder de un mes, violando este derecho sin necesidad de que el trabajador suspenda su actividad física.

Causas justas para la resolución unilateral

El Estatuto de los Trabajadores sí contempla la posibilidad de que el trabajador extinga su contrato por voluntad propia bajo circunstancias específicas, detalladas en el artículo 50.1, letra b). Se entiende que existe un retraso injustificado cuando se supera en quince días la fecha fijada para el abono del salario. Además, la ley especifica que se considera causa justificada para la dimisión con indemnización cuando se adeuden al trabajador, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aunque no sean consecutivas, o cuando concurra un retraso en el pago durante seis meses.