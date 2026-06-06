Justicia abandona fondo contra 'instrumentalización' de la Justicia de Trump

El Departamento de Justicia ha informado a dos jueces federales que las demandas que cuestionan el fondo contra la 'instrumentalización' de la Justicia impulsada por el presidente Donald Trump han perdido vigencia, ya que el Gobierno ha abandonado el programa. Los argumentos del Departamento de Justicia llegan después de que los republicanos del Senado rechazaran varios intentos legislativos para eliminarlo, pese a preocupaciones bipartidistas de que pudiera convertirse en una reserva de recursos para aliados de Trump.

El Departamento de Justicia informó este viernes a dos jueces federales que las demandas que cuestionan el fondo contra la 'instrumentalización' de la Justicia impulsado por el presidente Donald Trump han perdido vigencia, ya que el Gobierno ha abandonado el programa.

Los documentos judiciales representan la primera vez que el Gobierno de Trump afirma por escrito que ya no seguirá adelante con el fondo, que recibió amplias críticas antes de que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijera esta semana que sería cancelado. Un juez federal ya había bloqueado los trabajos relacionados con el fondo.

Los argumentos del Departamento de Justicia llegan después de que los republicanos del Senado rechazaran varios intentos legislativos para eliminarlo, pese a preocupaciones bipartidistas de que pudiera convertirse en una reserva de recursos para aliados de Trump. Algunos legisladores, incluidos republicanos clave, expresaron inquietudes porque el fondo carecía de mecanismos de control.

Los legisladores estaban particularmente preocupados por la posibilidad de que se entregaran pagos a participantes en los disturbios, incluidos quienes agredieron a agentes policiales durante el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, una posibilidad que el Gobierno de Trump no descartó de inmediato





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