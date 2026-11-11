Jurado confirma alevosía en muerte de familia en Las Pedroñeras

El jurado popular considera probadas las agravantes de alevosía y ensañamiento en el caso de Las Pedroñeras, donde un hombre mató a su esposa e hijos. Las acusaciones solicitan prisión permanente revisable.

El Jurado Popular del proceso judicial celebrado en Las Pedroñeras ha emitido una decisión unánime al considerar probadas las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento en los hechos delictivos ocurridos en 2024. Este veredicto fundamental sienta las bases para la imposición de penas máximas contra el acusado principal, quien fue juzgado por la muerte de su esposa y sus dos hijos menores.

Veredicto sobre agravantes y pena solicitada

La formación ciudadana del tribunal determinó sin ninguna disidencia que los actos cometidos fueron premeditados y ejecutados con crueldad extrema hacia las víctimas. Ante esta calificación fáctica, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular han solicitado formalmente la aplicación de la pena de prisión permanente revisable. Esta figura jurídica representa la máxima condena penal disponible en el ordenamiento español para delitos de tal gravedad.

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Divergencias en las posiciones legales

A pesar de la unanimidad en los hechos, existen discrepancias entre las partes acusadoras respecto a la extensión legal de la responsabilidad. La acusación particular insiste en que la pena deba imponerse también por el asesinato de la madre, argumentando que la Fiscalía no comparte plenamente esta visión exclusiva centrada únicamente en las víctimas infantiles. El abogado defensor, por su parte, ha cuestionado las cuantías de las indemnizaciones económicas reclamadas.

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Impacto procesal y próximos pasos

Conforme a los criterios establecidos por la ley, el acusado se convertirá en el foco central de la fase siguiente del procedimiento judicial. Se prevé que el juicio continúe con la determinación exacta de la sentencia, considerando que el jurado ya ha aclarado la naturaleza violenta de los actos. No se ha mostrado arrepentimiento por parte del imputado durante este proceso.