Junts suspende relaciones con Sumar por acusaciones de racismo y clasismo de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha provocado la ruptura de relaciones entre Junts per Catalunya y Sumar tras calificar al partido independentista de 'clasista y racista'. Junts exige una disculpa y advierte que no negociará hasta que Sumar rectifique.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha desatado una crisis política de alto voltaje al calificar a Junts per Catalunya de formación política 'clasista y racista'. Las declaraciones, realizadas durante una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, han provocado una reacción inmediata y contundente por parte de la formación independentista catalana, que ha decidido suspender de forma unilateral todas sus relaciones con Sumar , el partido liderado por la propia Díaz.

Fuentes de la dirección de Junts han confirmado a la Agencia EFE esta drástica medida, advirtiendo que si Sumar no rectifica sus afirmaciones y ofrece una disculpa formal, la puertas del diálogo se cerrarán en banda. La postura de Junts es inequívoca: no habrá conversaciones, ni negociaciones, ni mucho menos acuerdos con Sumar en el Congreso de los Diputados hasta que no se retracten de las graves acusaciones vertidas por la ministra.

Han llegado a afirmar con rotundidad que si Sumar necesita apoyo para sacar adelante sus iniciativas legislativas en la Cámara Baja, deberán buscarlo en el Partido Popular, evidenciando la profundidad del cisma generado. Es importante destacar que esta ruptura de relaciones no afecta, al menos formalmente, a la relación con Catalunya en Comú (Comuns), una fuerza política aliada de Sumar en Cataluña.

No obstante, desde Junts han querido matizar que la relación con los Comuns tampoco es fluida ni existen conversaciones activas en el Parlament de Catalunya, lo que sugiere un malestar generalizado en el espectro político catalán. La génesis de esta controversia se encuentra en la citada entrevista concedida por Yolanda Díaz.

El periodista Carlos Alsina, conductor del programa, recordó a la vicepresidenta declaraciones previas en las que ya había tachado a Junts de proyecto 'racista y clasista'. Ante la insistencia del presentador, Díaz respondió con un contundente 'siempre', reafirmando así su crítica hacia la formación catalana. Para Junts, esta firmeza por parte de Yolanda Díaz no es casual, sino que la interpretan como una estrategia enmarcada dentro de la intensa competición electoral que mantiene Sumar con Podemos.

Esta última formación, Podemos, ha sido una de las principales voces críticas con Junts, acusándolos reiteradamente de actitudes 'racistas'. Estas acusaciones por parte de Podemos se han centrado especialmente en la proposición de ley presentada por Junts para delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya.

Junts considera que estas acusaciones, y ahora las de la ministra Díaz, son una instrumentalización política de su propuesta y un ataque directo a su soberanía y a la capacidad de autogobierno de Cataluña. La gravedad de las acusaciones vertidas por la ministra de Trabajo, que van más allá de una simple discrepancia política y atacan directamente la esencia de una formación política, han llevado a Junts a adoptar una posición de confrontación directa.

La normalidad democrática exige que las críticas políticas se sustenten en hechos y argumentos contrastados, y no en descalificaciones que puedan mermar la reputación de un partido y polarizar aún más el debate público. La responsabilidad de los líderes políticos en la construcción de un discurso público respetuoso y constructivo es fundamental, especialmente en un contexto social y político cada vez más fragmentado.

La respuesta de Junts pone de manifiesto la dificultad para alcanzar acuerdos y tender puentes entre diferentes fuerzas políticas cuando se recurre a este tipo de señalamientos. La pelota está ahora en el tejado de Sumar, que deberá decidir si mantiene la postura de su líder, arriesgándose a un aislamiento en el Congreso y a un endurecimiento de las relaciones con las formaciones independentistas catalanas, o si opta por la diplomacia y la rectificación, intentando reconducir una situación que amenaza con enquistarse y agravar las tensiones políticas.





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