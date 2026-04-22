Junts Incrementa la Presión sobre Sánchez y Exige Elecciones Anticipadas

La formación catalana Junts expresa su profundo malestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por la aprobación de normas sin consultarles. Aumenta la tensión política en el Congreso, con un debate encendido entre Sánchez y Feijóo y la posibilidad latente de una moción de censura.

Junts , la formación política catalana, manifiesta un creciente descontento con el Gobierno de Pedro Sánchez , especialmente tras la ruptura de la coalición en otoño. La principal queja radica en la aprobación de leyes y decretos sin la debida consulta a Junts , como la reciente regularización de inmigrantes.

A pesar de votar frecuentemente con el Partido Popular (PP) y Vox en el Congreso, Junts se muestra cautelosa a la hora de presentar una moción de censura que podría provocar elecciones anticipadas, sin ver aún una estrategia viable o beneficiosa. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, advirtió previamente sobre la importancia de su pregunta de control al presidente Sánchez, aprovechando la oportunidad para instarle a adelantar las elecciones.

El debate en el Congreso se caracterizó por un nuevo enfrentamiento entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quienes reiteraron sus profundas diferencias sobre la visión del país. Feijóo acusó al Gobierno de corrupción e incompetencia, mientras que Sánchez criticó el pacto entre PP y Vox en Extremadura. Feijóo argumentó que España presenta un bajo rendimiento en inversión en infraestructuras a pesar del aumento de la deuda pública, cuestionando el destino de los fondos.

Sánchez, por su parte, defendió los logros de su gobierno, destacando el aumento de afiliados a la Seguridad Social y acusando a la oposición de confundir deseos con la realidad. El intercambio continuó con Feijóo señalando las deficiencias en el sistema de transporte y mencionando casos judiciales que afectan al Ejecutivo, además de recordar la tragedia ferroviaria de Adamuz. Criticó la gestión de los fondos públicos y la falta de sensibilidad del Gobierno hacia los problemas de la ciudadanía.

Sánchez respondió acusando a PP y Vox de violar la Constitución en Extremadura y cuestionando la financiación irregular del PP. La sesión de control se asemejó a una precampaña electoral, con la atención centrada en las próximas elecciones en Andalucía. Nogueras aprovechó su pregunta para cuestionar la gestión del Gobierno, argumentando que este ignora a Junts y a las instituciones catalanas, realizando una política de decretos que margina al Parlamento.

Criticó la regularización de inmigrantes, señalando que los costes recaen sobre los ciudadanos catalanes. En resumen, la situación política se caracteriza por una creciente tensión entre el Gobierno y Junts, con un debate intenso en el Congreso y una clara polarización entre las diferentes fuerzas políticas





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