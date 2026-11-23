La Junta Electoral Central inicia sanción contra la presentadora por su reflexión sobre la presencia de Vox en la televisión pública durante el debate electoral.

La Junta Electoral Central (JEC) ha anunciado formalmente la apertura de un expediente sancionador contra la periodista y presentadora Silvia Intxaurrondo. Esta decisión administrativa surge como respuesta directa a una denuncia presentada por el partido político Vox, la cual cuestionó la neutralidad de la conductora durante su intervención en un programa de debate televisivo de la cadena pública RTVE. El órgano regulador ha determinado que existen indicios de que las palabras pronunciadas por Intxaurrondo vulneraron los principios constitucionales de imparcialidad e igualdad entre las formaciones políticas que participan en los procesos electorales.

Denuncia de Vox y Fundamento Legal del Procedimiento

El impulso inicial para este procedimiento sancionador llegó el 10 de noviembre, cuando Marta Castro, en su calidad de coordinadora jurídica de Vox, presentó una reclamación oficial ante la Junta Electoral Central. La acusación central sostenía que la cadena de televisión pública RTVE había cuestionado la legitimidad de la presencia del partido ultraderechista en sus antenas basándose exclusivamente en su orientación ideológica. Según el texto de la denuncia, esta práctica constituía una vulneración grave de los principios de pluralismo político, igualdad de trato y neutralidad informativa, derechos que están explícitamente protegidos en el artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

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Debate sobre Pluralismo y la Defensa de Derechos Fundamentales

El núcleo del incidente radica en una reflexión que Intxaurrondo formuló durante un encuentro con Xabier Fortes, un programa de análisis político emitido por RTVE. La presentadora planteó a los interlocutores una pregunta fundamental para el debate democrático: si la televisión pública debe dar cabida a la extrema derecha y cómo puede mantenerse neutral si tiene el deber constitucional de defender los derechos fundamentales y la igualdad. Intxaurrondo indicó que esta era una cuestión que merecía un debate abierto entre todos los ciudadanos y medios de comunicación, señalando que la reacción negativa de parte de la audiencia hacia la entrevista podría estar relacionada con estas incógnitas no resueltas sobre el papel de los medios en la democracia.

Defensa de RTVE y la Conductora ante la Junta Electoral

Tanto la radiotelevisión pública como Silvia Intxaurrondo presentaron alegaciones formales para defender sus posiciones ante el expediente. Su argumentación principal sostuvo que las manifestaciones realizadas se enmarcaron estrictamente en un espacio de análisis crítico y debate político legítimo. Sostenían que el objetivo era suscitar una reflexión profunda sobre el pluralismo y la función social de los medios públicos, permitiendo la expresión de opiniones discrepantes. En este sentido, destacaron que el programa permitió escuchar activamente las posturas de todas las formaciones políticas legalmente constituidas, incluyendo a aquellas que defendían explícitamente la presencia de todas las fuerzas en la televisión pública, sin censura previa ni exclusión arbitraria.

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Resolución de la Junta y Voto Dividido de los Vocales

A pesar de las alegaciones presentadas, la Junta Electoral Central ha estimado la reclamación de Vox en una votación reñida de 7 a 5. La mayoría del órgano regulador consideró que, aunque el contexto fue de debate, las manifestaciones deben valorarse teniendo en cuenta la condición de presentadora de quien las formuló. Para la Junta, la autora de las declaraciones asumió un rol activo que implicaba una toma de posición desfavorable hacia una candidatura concurrente al proceso electoral. Esta resolución justifica la incoación del expediente sancionador a Intxaurrondo, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción futura del mismo, y niega la posibilidad de recurrir la apertura del expediente por parte de la investigada.

Consecuencias para RTVE y Próximos Pasos Legales

La decisión de la Junta Electoral Central no afecta únicamente a la presentadora, sino que también impone requerimientos directos a RTVE. El organismo exige a la cadena que extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante todo el período electoral. Además, la JEC señala que la conducta de Intxaurrondo debe ajustarse estrictamente a la doctrina reiterada sobre la imparcialidad de los funcionarios públicos y presentadores en contextos electorales. La cadena de televisión pública tiene la vía legal de interponer un recurso contencioso-administrativo contra los requerimientos dirigidos a ella, aunque este recurso no es posible contra la apertura del expediente sancionador individual contra la periodista.