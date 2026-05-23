Junta electoral del Real Madrid valida candidatura de Florentino Pérez

La junta electoral del Real Madrid ha comunicado que ha validado la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez. El candidato en su segunda etapa como presidente del club ha presentado un escrito de presentación, seguido de una relación de miembros y un programa electoral. El día clave será para que Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, envíe a la junta electoral toda la documentación y aval necesarios para formalizar su intención de presentarse a las elecciones.

La junta electoral del Real Madrid ha validado la candidatura presentada por D. Eduardo Fernández de Blas y encabezada por D. Florentino Pérez Rodríguez, presidente del club en su segunda etapa.

Florentino Pérez ha presentado un escrito de presentación, seguido de una relación de miembros con firmas y aceptación expresa de todos ellos, así como un programa electoral recibido con sello de entrada fechado a 22 de mayo de 2026. El día clave será para que Enrique Riquelme, presidente de Cox Energy, envíe a la junta electoral toda la documentación y aval necesarios para formalizar su intención de presentarse a las elecciones.

En caso contrario, y si no hay más candidatos, Florentino Pérez sería nombrado de nuevo máximo dirigente del Real Madrid.





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