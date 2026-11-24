La Junta Electoral Central impone sanción a Silvia Intxaurrondo por cuestionar la presencia de la ultraderecha en TVE, desoyendo a sus letrados que pedían solo advertencia.

La Junta Electoral Central ha decidido abrir un expediente sancionador a la periodista de Televisión Española (TVE), Silvia Intxaurrondo, tras evaluar una denuncia presentada por el partido Vox. Esta resolución se acordó durante su reunión del lunes pasado y representa un cambio significativo respecto a la recomendación inicial de los servicios jurídicos del organismo. El sector alineado con posturas conservadoras de la junta votó en contra de sus letrados para imponer esta medida punitiva.

Votación 7 a 5 impulsa sanción contra la presentadora

La decisión final se tomó mediante una votación de siete votos a cinco, donde el bloque conservador logró imponer su criterio sobre el dictamen técnico. Los vocales que apoyaron la sanción incluyeron a los catedráticos propuestos por el Partido Popular, Carlos Vidal y Javier Tajadura, junto con los magistrados del Tribunal Supremo Vicente Magro, Carmen Lamela y Fernando Marín Castán. Este grupo mayoritario consideró que la condición de presentadora impedía plantear retóricamente la legitimidad de la presencia de fuerzas con representación parlamentaria en los medios públicos.

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Los letrados proponían solo advertencia formal

El borrador original redactado por los letrados del organismo sugería cerrar la reclamación de Vox mediante una advertencia formal sin imponer una multa. Los servicios jurídicos argumentaron que las reflexiones de Intxaurrondo se produjeron en un espacio de análisis y debate, permitiendo la expresión de opiniones discrepantes. Consideraron que, aunque existían indicios de vulneración de la neutralidad informativa, no procedía la apertura de un expediente que pudiera terminar en una sanción de hasta 1.000 euros.

Interpretación restrictiva de la neutralidad informativa

A pesar de la defensa de los letrados, la mayoría de la Junta Electoral Central mantuvo gran parte de la argumentación jurídica técnica pero modificó la parte dispositiva. La resolución definitiva estimó parcialmente la denuncia y consideró que las preguntas sobre si la ultraderecha debe tener cabida en la televisión pública proyectaban una apariencia de toma de posición contraria a candidaturas específicas. El sector mayoritario sostuvo que la presencia de partidos legalmente constituidos no puede estar condicionada por la valoración ideológica de los profesionales de los medios.

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Intxaurrondo anuncia recurso y defiende libertad de prensa

Ante esta resolución, Silvia Intxaurrondo ha anunciado que recurrirá la decisión si el órgano impone una multa, afirmando que se niega a regatear con la libertad de prensa. La periodista cuestionó la neutralidad del órgano electoral, preguntando si la Junta Electoral es imparcial entre el fascismo y la democracia. Su defensa sostiene que hablar sobre el tratamiento mediático de la extrema derecha es un debate homologable al resto de Europa y está amparado por el derecho a la información.

Próximos pasos y posibles sanciones económicas

La apertura del expediente no es recurrible de forma inmediata, aunque la presentadora tiene la opción de presentar alegaciones durante la tramitación del procedimiento. La ley electoral contempla la vía del pronto pago y el reconocimiento voluntario de responsabilidad, lo que podría reducir la carga de la sanción. Si el procedimiento continúa, Intxaurrondo podría enfrentar una multa de hasta 1.000 euros por presunta vulneración del artículo 66.1 de la ley electoral.