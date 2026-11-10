Junta de Extremadura suspende clases por alerta roja de Bruna y Charles

La Junta de Extremadura cancela la educación no universitaria en el norte de Cáceres debido a la confluencia de las borrascas Bruna y Charles.

La Junta de Extremadura ha decidido la suspensión definitiva de las clases en todos los centros educativos no universitarios situados en el norte de la provincia de Cáceres. Esta medida extraordinaria entra en vigor inmediatamente y se mantendrá activa durante toda la duración de la alerta meteorológica establecida por las autoridades de seguridad.

La decisión responde a la situación de riesgo extremo generada por la llegada masiva de lluvias muy abundantes que afectan a esta zona geográfica específica. El norte de Cáceres y el sur de Ávila se encuentran actualmente bajo un aviso rojo, que es el nivel máximo de precaución, debido a la intensidad de los fenómenos atmosféricos en curso.

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Confluencia de Borrascas Bruna y Charles

La gravedad de la emergencia se agrava significativamente el miércoles debido al paso de la borrasca Charles. Los efectos de este nuevo sistema frontales se sumarán directamente a los de la borrasca Bruna, creando una叠加 de condiciones adversas que complican la previsión meteorológica y aumentan la peligrosidad.

Existe actualmente una incertidumbre notable sobre la trayectoria exacta que seguirá el sistema Charles y las zonas específicas donde impactará con mayor fuerza. A pesar de esta variabilidad, los modelos indican que la confluencia de ambos sistemas provocará tiempo adverso severo en amplias regiones de la península ibérica.

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Riesgos de Inundación y Medidas de Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha emitido advertencias explícitas sobre un riesgo extraordinario de inundaciones en las zonas afectadas. También se prevé un aumento significativo de los caudales en ríos y arroyos, lo que eleva la probabilidad de desbordamientos y daños materiales graves en infraestructuras y viviendas.

La previsión meteorológica detalla que habrá precipitaciones abundantes e importantes en el oeste de Galicia, el sur de Castilla y León, el norte de la Comunidad de Madrid y Extremadura. Además, las zonas del oeste centro y sur de Andalucía, así como las islas Canarias, experimentarán lluvias considerables.

Impacto en Temperaturas y Vientos

Los vientos serán otro factor determinante, con rachas muy intensas previstas en las islas occidentales de Canarias. En la península, las temperaturas tenderán a bajar ligeramente en el oeste, aunque se mantendrán por encima de los valores típicos para la época del año, alcanzando los 18 grados en Madrid.

La agencia también ha alertado sobre la posible caída de ramas, árboles y objetos situados en zonas altas, lo que representa un peligro directo para la seguridad ciudadana. Los ciudadanos deben extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios durante los días de mayor intensidad.

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Previsiones para el Jueves y Cierre de Semana

Las precipitaciones continuarán siendo abundantes el jueves, aunque con una intensidad ligeramente inferior a la del día anterior. La lluvia también afectará a zonas de montaña del sur y a Canarias, donde caerá con menor intensidad, pero con persistencia en las áreas más elevadas.

En la recta final de la semana, seguirá lloviendo en el oeste y centro de la península, aunque con menos fuerza que en los días previos. Las temperaturas tenderán a bajar progresivamente, acercándose a los valores propios de la estación, lo que podría ayudar a normalizar la situación en los próximos días.