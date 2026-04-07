Junqueras rechaza un frente amplio de izquierdas y no asistirá al acto de Rufián e Irene Montero

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, descarta la participación de su partido en una alianza de izquierdas propuesta por Gabriel Rufián y se distancia de un evento en Barcelona. Reitera su enfoque en Catalunya y exige cumplimiento de pactos al PSOE.

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ), Oriol Junqueras , ha anunciado que no participará en el evento convocado por Gabriel Rufián ( ERC ) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona, argumentando 'problemas de agenda'. Esta decisión evidencia una vez más la distancia que existe entre la dirección del partido y la propuesta de Rufián, quien aboga por un frente amplio de izquierdas que incluya a ERC .

Junqueras ha mantenido su postura contraria a esta alianza, reiterando que ERC ya tiene una representación y un ámbito de actuación definido, principalmente en Catalunya, y que no tiene intención de extenderse a otras regiones o países. En una entrevista concedida este martes a RNE, Junqueras fue tajante al afirmar que ERC, junto a partidos como el BNG o Compromís, ya representan lo que deben representar, dejando claro que no interferirán en las decisiones de otros partidos españoles. Esta declaración subraya la autonomía y la identidad propia que ERC busca mantener, enfocándose en su labor en Catalunya y en la defensa de sus intereses específicos.\Junqueras ha justificado la negativa de ERC a unirse a una candidatura unitaria de izquierdas, a pesar de reconocer que la propuesta de Rufián tiene 'un punto de razonable'. Ha explicado que ERC es un partido con una clara representación en Catalunya y que su enfoque reside en ese territorio, comparando su situación con la de un partido que no se presentaría en Finlandia, ya que no tendría sentido. Esta postura refleja una estrategia política centrada en el fortalecimiento del independentismo catalán y en la consolidación de su base electoral. Además, Junqueras ha considerado 'perfectamente compatible' que Rufián, como portavoz de ERC, defienda mejoras en ámbitos como la vivienda, el transporte público y la salud, tanto para la sociedad catalana como para otros lugares. Esto demuestra un equilibrio entre la defensa de los intereses catalanes y la preocupación por cuestiones sociales más amplias.\En lo referente a las negociaciones con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Junqueras ha insistido en que el gobierno debe cumplir con los acuerdos establecidos, especialmente en lo que respecta a la estabilidad y los presupuestos, tanto a nivel estatal como catalán. Ha exigido al PSOE presentar 'una alternativa sobre la mesa' si no están dispuestos a ceder la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a Catalunya, tal como se acordó en el pacto entre ERC y el Partido Socialista de Catalunya (PSC) para la investidura de Salvador Illa. Asimismo, Junqueras ha reiterado que para pactar los presupuestos con el Govern, es imprescindible concretar avances en el autogobierno, algo que ERC considera 'una obligación y una voluntad' en las negociaciones presupuestarias, que aún están abiertas. Ha expresado su disposición a colaborar, pero ha insinuado que el PSC debe demostrar el mismo interés. Por último, sobre la relación con Junts, Junqueras ha manifestado la intención de ERC de 'colaborar con los partidos de tradición democrática', tanto con aquellos liderados por Carles Puigdemont como con el PSOE, mostrando una voluntad de diálogo y entendimiento con diferentes fuerzas políticas





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