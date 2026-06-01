Junio de estrenos: "The Bear", "La Casa del Dragón" y la nueva miniserie de Scorsese y Spielberg

Una revisión de los principales lanzamientos televisivos de junio, que incluye el último episodio de "The Bear", el regreso de "La Casa del Dragón", la miniserie "Cape Fear" con Javier Bardem y la serie de true crime española "33 días".

Junio se perfila como el mes más destacado para los amantes de la ficción televisiva, con una avalancha de estrenos y despedidas que prometen dejar huella en la agenda cultural.

La primera gran noticia{} es el regreso inesperado de "The Bear" con un episodio sorpresa titulado "Gary" que retoma, mediante un intenso flashback, la amistad entre Mikey y Richie antes de despedir al chef Carmy de los fogones. El capítulo, disponible en la plataforma Disney+ en España, cierra la saga con la misión de rescatar el restaurante soñado por el hermano de Carmy, mientras el drama familiar se mezcla con la presión del negocio culinario.

Paralelamente, la serie de thriller español "El inmortal", escrita por David Moreno, Diego Sotelo y Raúl López Matesanz y protagonizada por Álex García, concluye su tercera temporada en Movistar Plus con seis episodios cargados de acción, intriga y tensiones familiares que se desarrollan en un lapso de cinco días, dejando abiertas varias líneas argumentales que prometen más muertes y revelaciones en futuros proyectos.



En el ámbito de la fantasía épica, la tercera entrega de "La casa del dragón" llega a la pantalla con una continuación de la guerra civil Targaryen que ha dividido a Poniente.

La trama se centra en la confrontación entre el Consejo Negro, liderado por Rhaenyra (Emma D'Arcy), y el Consejo Verde, encabezado por Aegon y su madre Alicent Hightower (Olivia Cooke). Los dragones, que antes eran símbolos de poder absoluto, ahora aparecen vulnerables ante las traiciones y estrategias de los nobles, haciendo que la lucha por el Trono de Hierro se vuelva aún más impredecible.

Los espectadores deberán esperar hasta finales de mes para conocer el desenlace de esta adaptación libre de la novela "Fuego y sangre" (2018).



El panorama internacional tampoco se queda atrás. SkyShowtime presenta la segunda temporada de "The Agency", un remake estadounidense de la aclamada serie francesa "The Bureau", que reúne a Richard Gere, Jeffrey Wright y Michael Fassbender como hombres clave de la inteligencia estadounidense en una época de geopolítica cada vez más caótica.

En Apple TV, el 5 de junio se estrenarán los dos primeros episodios de la nueva versión de "Cape Fear", una miniserie de diez capítulos producida por los legendarios Martin Scorsese y Steven Spielberg. Javier Bardem asume el papel del asesino Max Cady, una reinterpretación del icónico villano interpretado por Robert De Niro en 1991, mientras Amy Adams y Patrick Wilson interpretan a la pareja de abogados cuyas{ vida se verá amenazada por la sed de venganza del criminal.

La serie, que se emit : y una trama que explora la psicología del culpable y el sufrimiento de sus víctimas, con episodios lanzados cada viernes hasta el 31 de julio. Finalmente, en Atresplayer se estrena "33 días", la primera serie de ficción del verdadero cronista criminal español Carles Porta, basada en la fuga real de dos presos de la cárcel de Lerida.

La producción combina thriller, drama y elementos de espionaje, ofreciendo una radiografía de la geopolítica contemporánea a través de una historia cruda y directa. En conjunto, estos lanzamientos hacen de junio un mes imprescindible para quienes siguen la televisión de calidad, con una oferta variada que abarca desde el realismo culinario hasta la fantasía épica y el thriller psicológico, confirmando la capacidad de las plataformas de streaming para renovar y expandir los géneros tradicionales con propuestas frescas y arriesgadas





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