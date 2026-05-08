Jumpers paga la alarma de un bar tras un robo surrealista que se volvió viral

La marca aragonesa Jumpers se hace cargo de la nueva alarma de un bar en Zaragoza después de que un intruso se instalara en el local tras intentar robarlo, generando un caso viral que la marca ha aprovechado para reforzar su imagen con humor.

La marca aragonesa Jumpers ha anunciado que asumirá el coste de la nueva alarma de seguridad de un bar del campo de fútbol de Santo Domingo de Silos, en Zaragoza, tras un intento de robo tan surrealista como viral.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo por la mañana, cuando el encargado del local se encontró con un individuo en el interior tras haber accedido presuntamente al establecimiento rompiendo el cristal de la puerta con una piedra. Hasta ahí, lo habitual en un intento de robo, pero el giro llegó realmente cuando el intruso, en lugar de huir, decidió instalarse en el bar como si fuera propio.

Se preparó un bocadillo de atún, se abrió dos cervezas y eligió una bolsa de Jumpers mientras esperaba sentado la llegada de la Policía. Según el testimonio recogido, incluso llegó a afirmar al encargado que 'ese era su bar' y que no pensaba moverse. La escena terminó con la detención del individuo sin resistencia, todavía en pleno 'momento aperitivo'. La marca Jumpers, conocida por su sentido del humor y su cercanía, no tardó en reaccionar ante el caso.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la empresa anunció que cubriría los gastos de la nueva alarma del bar.

'En Jumpers llevamos años metiéndonos donde nadie nos llama. Esta vez alguien se nos adelantó. Entendemos que unas Jumpers en un momento así son irresistibles', declaró la marca en un tono desenfadado. Este incidente no solo ha generado un gran revuelo en las redes sociales, sino que también ha servido como ejemplo de cómo las marcas pueden aprovechar situaciones virales para reforzar su imagen.

Lo que comenzó como un simple intento de robo se ha convertido en una anécdota que refuerza la identidad de Jumpers, destacando su capacidad para conectar con el público a través del humor y la espontaneidad. La historia, que probablemente seguirá circulando más por su narrativa que por su componente policial, demuestra cómo las marcas pueden transformar un suceso cotidiano en una oportunidad para aumentar su notoriedad y afinidad con los consumidores





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