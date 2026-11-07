Julio Rojas analiza el fin del mundo y la IA en el HAY Festival Arequipa 2026

El escritor Julio Rojas, creador de Caso 63, reflexiona sobre la brecha informativa, la seducción de la IA y sus obras en el HAY Festival Arequipa 2026.

Julio Rojas, escritor y creador chileno de la reconocida audioserie Caso 63, abordó durante el HAY Festival Arequipa 2026 las complejidades de un futuro marcado por la tecnología y la información descontrolada. En una conversación con BBC Mundo, el autor de Santiago de Chile, nacido en 1965, desglosó cómo sus obras recientes, incluyendo su último libro El problema del fin del mundo y la audioserie Almanaque 2035, exploran escenarios que parten de una crítica profunda y a menudo irónica hacia la actualidad tecnológica global.

La obsesión por el presente y los eventos semillas

La obra reciente de Julio Rojas se centra en imaginar el futuro, ya sea más cercano, lejano, optimista o catastrófico, pero el autor confiesa que su verdadera obsesión radica en el presente. Según Rojas, estamos rodeados de eventos semillas que son invisibles y minúsculos, los cuales no generan titulares pero actúan como puntos de inflexión que modelarán completamente el futuro. Definitivamente, somos parte de ese futuro y las bases para ese establecimiento ya se han generado, por lo que escribir sobre el ahora es esencial para poder escribir ciencia ficción precisa y relevante para la sociedad contemporánea.

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La brecha de información y el poder de los datos

En las historias de Rojas, como El problema del fin del mundo, la distinción principal ya no es física, económica o de género, sino que se basa en quién posee la información. El futuro presentará una gran brecha entre quienes saben ocupar una tecnología para obtener información relevante y cruzar datos imposibles de comprender, y quienes son víctimas de esa información privilegiada. Esta dinámica se manifiesta en una discrepancia feroz entre gente que maneja datos y gente que vaga en un desierto de ignorancia e información falsa, un fenómeno que ya está sucediendo actualmente en la sociedad global.

La seducción peligrosa de la inteligencia artificial

Rojas advierte que la humanidad está jugueteando con un tipo de fuego que no se puede controlar, cuyas implicaciones son gigantes, pero a diferencia de las armas nucleares o los virus, la Inteligencia Artificial es seductora. Esta tecnología atrapa y hace una captura empática que nos enamora, sirviendo como cobijo contra la complejidad feroz y predadora de un mundo hipercapitalista. Muchas personas mantienen relaciones significativas con IAs debido a la soledad humana, lo que representa un síntoma de un canto de sirena mucho más peligroso que destruye al usuario al abrazarlo y hacerle creer en el vacío de su propia existencia.

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Riesgos éticos y uso militar de la tecnología

Uno de los mayores temores de Julio Rojas es que un grupo de humanos maneje mal la Inteligencia Artificial intencionalmente, como ya se observa en el caso de compañías que desarrollan drones militares con IA. Esta práctica resulta absolutamente inmoral y descabellada, ya que a diferencia de otras amenazas globales, la IA no cuenta con un consenso de miedo que proteja a la sociedad ni con una legislación robusta que evite su mal uso. La capacidad de estos sistemas para engañar y capturar emocionalmente a los usuarios, combinada con su aplicación en la guerra, plantea un riesgo existencial que pocos anticiparon inicialmente.

Del éxito de Caso 63 a nuevas miradas sobre el futuro

Julio Rojas se consolidó como un referente en la narrativa distópica cuando su audioserie Caso 63 se convirtió en el podcast más escuchado de Spotify en América Latina durante la pandemia de covid. La historia de un viajero en el tiempo con la misión de salvar al mundo de un virus mortal resonó tan fuertemente con la realidad que permitió la producción de una versión en inglés protagonizada por la ganadora del Oscar Julianne Moore y Oscar Isaac. Desde entonces, el autor ha continuado replicando su éxito con libros y audioseries que imaginan futuros con IAs descontroladas, sociedades sin trabajo ni dinero, y niños criados por máquinas.