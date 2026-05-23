Julio Martínez, consejero delegado de Plus Ultra, mantiene silencio en el caso Plus Ultra

El empresario Julio Martínez, consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, ha mantenido silencio desde que se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el presunto fraude de euros del rescate a la aerolínea aprobado durante la pandemia. Ahora, la duda es si seguirá esa estrategia o si optará por colaborar en el procedimiento judicial, en el que figura como uno de los principales investigados.

El empresario Julio Martínez , consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra , ha mantenido silencio desde que se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el presunto fraude de euros del rescate a la aerolínea aprobado durante la pandemia.

Ahora, la duda es si seguirá esa estrategia o si optará por colaborar en el procedimiento judicial, en el que figura como uno de los principales investigados. El caso se centra en determinar si los fondos públicos concedidos estaban relacionados con el entorno de Zapatero y si el empresario habría abonado posteriormente alrededor de 450.000 euros al expresidente por servicios de consultoría.

La Fiscalía sospecha que la proximidad entre ambas cantidades podría encubrir una comisión vinculada al rescate de la aerolínea. Además, la causa incluye a empresarios y sociedades vinculadas a operaciones financieras en Suiza, Francia, República Dominicana y Venezuela, según la documentación judicial. La posible decisión de Julio Martínez de modificar su estrategia procesal podría convertirse en un elemento relevante para el avance de una causa que ha situado bajo el foco judicial y político el rescate público de Plus Ultra





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